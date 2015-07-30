Статьи Волшебная флейта для огурцов Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Все, что ни делает сельский труженик Вашкевич, – на 100 процентов казахстанское, будь то легкий трактор или отопительный котел. Вот и теплица, уверен изобретатель, может служить примером полного импортозамещения. Сегодня посмотреть на молодое тепличное хозяйство Владимира приезжают отовсюду, чтобы присмотреть что-то из его опыта и для себя.



Мои коллеги-журналисты восхищенно называют эту теп­лицу в 350 кв. м «умной». Но все же большее восхищение вызывает неординарное мышление хозяина, который в поисках энергосберегающих технологий неистощим на идеи. "Лето под крышей" для круглогодичного выращивания овощей Владимир построил так, чтобы оно всегда находилось в зоне солнца.



Северную стену утеплил снаружи толстым слоем степного плитняка, который проницаем для солнечных лучей, быстро нагревается и медленно остывает. Сохраняет тепло и сокращает расход топлива на обогрев изнутри и поликарбонат, которым покрыта теплица. Растения поливаются методом капельного орошения дождевой и талой водой, собираемой в емкости по желобам.



Рациональный подход воздается экспериментатору месячным урожаем – до 1,5 тонн экологических чистых и вкус­ных огурцов. Уже собрали 8 тонн. Подсчет важен, потому что из него делаются выводы о рентабельности задуманного предприятия. Скрупулезно учитываются и затраты, и прибыли. Со временем придет наработанный опыт и с ним – точный расчет, а пока…



– Ничего быстро не дается, и большие результаты – тоже. Сейчас я понял, что оптимальная урожайность – до 60 кг в день качественного продукта. Он хорошо хранится, не теряя вкусовые качества. В холодильнике огурцы могут лежать почти месяц, не вянут и не покрываются темными точками, – рассказывает Владимир Вашкевич.



Экспериментатор по натуре, азартный в достижении цели человек, предприниматель, говоря о рентабельности внедрения, не оставляет идею увеличить площадь теплицы до 550 кв. м и сделать ее универсальной – выращивать огурцы, томаты, цветы и грибы – под них построит специальное помещение. Зачем? Чтобы с отдачей одну культуру сменять другой, без потери времени. А еще – и это можно было бы назвать чудачеством, не будь научного доказательства и реального эффекта, – в автоматизированной теплице рост огурцов сопровож­дают записями классической музыки. Ни поп, ни рок, ни рэп не приемлют наши зеленые братья. Требуется вечная классика – Чайковский, Моцарт, Рахманинов…