Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест

Президент, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Выступая на третьем заседании национального курултая, глава государства высказался о кражах невест в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

- В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки, - сказал президент.

Он добавил, что казахстанцы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для казахов ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности.

- Нам нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду, - добавил глава государства.

#Токаев #президент #кража #похищение #невесты #мракобесие

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