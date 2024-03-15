Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест

Выступая на третьем заседании национального курултая, глава государства высказался о кражах невест в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

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- В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки, - сказал президент.

Он добавил, что казахстанцы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для казахов ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности.