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22 июля текущего года на официальном ресурсе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан было опубликовано сообщение о том, что между Узбекистаном и Казахстаном готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака, сообщает Kazpravda.kz

«Проект меморандума в рабочем порядке представлен казахстанской стороне и в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Следует отметить, что с учетом природоохранной значимости данного вопроса содержание меморандума требует предметной проработки с привлечением профильных научных учреждений и уполномоченных государственных органов обеих стран», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, вопросы передачи представителей животного мира, а также заключения меморандума относятся к категории межгосударственных и требуют принятия решения на соответствующем уровне

Ранее стало известно, что Казахстан подарил Китаю 1,5 тысячи сайгаков для восстановления популяции.