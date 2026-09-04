Там, где живут грациозные птицы

Природа
Зарина Москау
специальный корреспондент

В Акмолинской области состоялся второй культурно-туристический фестиваль Flamingo Fest

фото предоставлено Коргалжынским государственным природным заповедником

…Больше 100 км от столицы, и мы попадаем в Коргалжынский район – край удивительной красоты с богатой историей. Первым объектом на пути следования гостей культурно-туристического фестиваля становится визит-центр «Птичий рай» при Коргалжынском государственном природном заповеднике. Особенно интересными были зал степей и зал истории и этнографии. Стоит отметить, что заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На территории более полумиллиона гектаров обитают свыше 350 видов диких животных и птиц.

На центральной площади райцентра развернулся небольшой юрточный городок, а также художественная выставка, ярмарка местных ремесленников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Со сцены звучали народные пес­ни и кюи в исполнении фольк­лорных коллективов области. Праздничную программу открыл народный ансамбль «Молодость» из Атбасарского района. Коллектив представил хореографическую постановку «Фламинго», показав в танце грациозную легкость красивой птицы. Овациями встретили зрители песню «Қоқиқаз», которую исполнили квартет «Нұрлы саз» и детский хоровой коллектив Коргалжынского района.

Среди гостей были представители посольств Бразилии, Грузии, Финляндии, Португалии, Северной Македонии, Чехии и других государств.

Они приехали, чтобы познакомиться с культурой края, узнать больше о его природном наследии и, конечно, увидеть одну из самых удивительных птиц региона – розового фламинго. Уезжая, гости единодушно сошлись во мнении, что Коргалжын – место, куда стоит приехать, чтобы увидеть красивую степь, десятки озер и, конечно, пот­рясающую птицу фламинго.

Выбор места проведения фестиваля неслучаен. Коргалжынский край известен бескрайними степями и многочисленными озерами. Именно здесь находится самая северная в мире точка гнездования розового фламинго. Эта загадочная птица давно стала одним из символов региона, привлекая туристов, фотографов и любителей дикой природы.

– Организацией мероприятия занималось управление культуры Акмолинской области. Основная цель фестиваля – не только развитие туристского кластера в регионе, но и воспитание бережного отношения к природе. Красота может быть вечной, если ее беречь, – отметил научный сотрудник областного музея литературы и искусства Нурболат Альменов.

Главным событием фестиваля стала экскурсия к местам обитания фламинго. Чтобы увидеть удивительных птиц, мы проехали вглубь степи, к аулу Шалкар. Там, на берегу озера с гладким, как полотно, берегом, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть, мы все пытались поймать кадр. Спустя время стая фламинго взлетела ввысь, почуяв людей. Бескрайняя степь, гладь озера и фламинго в полете – такое запоминается навсегда.

Фламинго отличаются от других пернатых не только ярким оперением, но и способом воспитания своего потомства.

– Через три-четыре дня после появления птенцов на свет родители собирают всех малышей колонии в одну большую группу. Пока за детьми присматривают несколько взрослых птиц, новоиспеченные родители улетают на поиск корма. При этом родители не путают своих малышей и узнают их по голосу, а кормят специальным секретом, – рассказала нам гид-экскурсовод заповедника Акбота Наурызбаева, сопровождавшая нас во время поездки на озеро.

Первый дом от озера, куда каждый год прилетают весной фламинго, – идеальная смотровая для наблюдения за птицами. Иду знакомиться с его жителями.

– Я живу здесь уже больше 30 лет, и все эти годы фламинго прилетают сюда, на сор – солончак. Вы знаете, у них очень приятный голос, мягкий, как будто влекущий. Птенцов своих они не показывают, пока те не вырастут, а взрослые особи летают чаще стаями, – рассказывает нам жительница села Шалкар Айгуль Досмагамбетова.

– Осенью они улетают, причем взлетают одновременно, отправляются в долгий путь чаще на закате или на рассвете. Это очень красиво. После дети ищут перья, идут на место обитания птиц, иногда находят, но редко, – говорит она.

Напомним, впервые Flamingo Fest прошел в Коргалжынском районе в прошлом году. Идея фестиваля объединила сразу несколько нап­равлений – культуру, экологическое просвещение и развитие туризма. Интерес жителей и гостей области показал востребованность такого формата, поэтому в нынешнем году фестиваль решили повторить.

Сегодня уже можно говорить о том, что Flamingo Fest становится площадкой, которая помогает рассказывать о Коргалжынском крае через его главные богатства – природу, культуру и традиции. А розовые фламинго, которые каждую весну возвращаются сюда, остаются одним из главных символов этого уголка Акмолинской области.

#природа #фестиваль #Flamingo Fest

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