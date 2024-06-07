Вопросы доступности кредитов для фермеров рассмотрели в правительстве

Возможности облегчения залоговой политики при выдаче льготного финансирования фермерам для реализации инвестпроектов обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

По информации вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на сегодня совместно с Агрокредитной корпорацией, Банком развития Казахстана и Halyk bank сформирован пул из 90 проектов в сфере АПК для льготного финансирования на сумму 444,5 млрд тенге. Это проекты, позволяющие нарастить объемы производства по приоритетным для государства направлениям переработки мяса, молока, зерна, развития тепличного хозяйства. У АКК – 43 проекта на сумму займа 81,2 млрд тенге, у БРК – 14 проектов на 285 млрд тенге, Halyk bank – 33 проекта на 78,3 млрд тенге.

Даже при активном темпе финансирования у фермеров зачастую возникает достаточно серьезный барьер – отсутствие залога для получения кредита.

«Мы направили список проектов на рассмотрение возможности гарантирования в Фонд развития предпринимательства «Даму» и Экспортно-кредитное агентство Казахстана. Фонд «Даму» выступает гарантом до 85% займов фермеров перед АКК и банками второго уровня в случае недостаточности залогов. А ЭКА оказывает страховую поддержку предприятиям-экспортерам обрабатывающего сектора. Инструмент гарантирования «Даму» существенно облегчит аграриям доступ к получению кредитов по льготной ставке. Но из-за документальных коллизий у «Даму» и высоких тарифов у ЭКА возникают барьеры, осложняющие фермерам выдачу кредитов», — отметил Ербол Тасжуреков.

О необходимости максимального упрощения доступа крестьянам к финансированию заявил и вице-премьер.