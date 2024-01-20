Вопросы исполнения плана приватизации до 2025 года рассмотрены госкомиссией

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Заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики состоялось в правительстве под председательством премьера Алихана Смаилова в субботу, сообщает официальный сайт Кабмина республики.

«Рассмотрены актуальные вопросы исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, развития промышленности, горно-металлургического комплекса и геологоразведки, а также передачи одного из мобильных операторов АО «Казахтелеком» в конкурентную среду», - говорится в сообщении.

По итогам обсуждения с участием руководителей центральных госорганов, компаний «Самрук-Казына», «Казахтелеком» и «Тау-Кен Самрук» госкомиссией принят ряд решений.