Вопросы кибербезопасности обсудили на телеканале «Хабар»

Цифровизация,Киберугрозы
97
Дана Аменова
специальный корреспондент

В условиях стремительного развития цифровых технологий вопросы кибербезопасности приобретают особую актуальность

Фото: скриншот видео

За последние пять лет Казахстан значительно укрепил свои международные позиции: по данным Международного союза электросвязи, страна набрала 94,04 балла в Глобальном индексе кибербезопасности и вошла во вторую категорию (Tier 2 – Advancing), сообщает Kazpravda.kz  

Для государства, которое в 2015 году занимало 118-е место, это стало серьезным прорывом. Однако вместе с позитивными результатами растут и вызовы. Активное внедрение искусственного интеллекта, масштабное распространение данных и рост числа киберпреступлений вызывают серьёзную обеспокоенность. Только за последние два года в Казахстане зарегистрировано 21,8 тысячи киберпреступлений, а ущерб превысил 17,5 миллиарда тенге.

В этой связи очередной выпуск интеллектуальной программы «Азамат» на телеканале «Хабар» был посвящён теме «Эффективные способы защиты персональных данных». В эфире две противоположные стороны представили свои позиции и аргументы. Первая сторона обозначила три ключевых направления укрепления кибербезопасности: внедрение блокчейн-технологий, развитие многофакторной аутентификации и повышение уровня цифровой грамотности. По мнению студентов, блокчейн является наиболее надёжным механизмом защиты данных.

«Представьте, что каждая запись в тетради имеет копию у всех ваших друзей: если кто-то попытается внести изменения, это сразу станет заметно. Блокчейн работает по тому же принципу», – пояснили они.

Распределённое хранение информации исключает возможность её искажения. Второе предложение касалось расширения использования многофакторной аутентификации (MFA). Наряду с привычным подтверждением по SMS, студенты предложили ввести дополнительные уровни защиты для доступа к медицинским данным, банковским счетам и государственным услугам – от пароля и SMS до технологий распознавания лица.

«Система безопасности, подобная той, что используется в банковских приложениях, должна распространяться не только на финансы, но и на все персональные данные», – подчеркнули они.

Третьим направлением стало повышение цифровой грамотности. В качестве обязательного условия предложено внедрение в школьные и университетские программы уроков по информационной безопасности. В пример были приведены практики Финляндии и Эстонии, а также подход Японии, где активно используются инфографика и видеоролики для повышения осведомлённости населения. Вторая сторона подчеркнула необходимость решения вопроса на законодательном и институциональном уровне.

Первое предложение касалось создания специализированных подразделений по защите данных в компаниях, на сайтах или платформах которых хранится информация более чем о 10 тысячах граждан.

Такие подразделения, по мнению студентов, должны обеспечивать не только техническую безопасность, но и проводить внутренний аудит, а также контролировать персональную ответственность сотрудников. Вторым шагом было названо внедрение новых стандартов и ужесточение ответственности.

В качестве примера были приведены европейские практики – Cyber Resilience Act и GDPR. Сегодня в Казахстане нарушение требований по защите данных влечёт штраф порядка 200 МРП, что, по мнению студентов, не оказывает существенного влияния на компании. В Европе же штрафы рассчитываются исходя из общего финансового оборота организации, что действительно стимулирует бизнес к ответственному подходу.

Третьим предложением стало требование к иностранным компаниям хранить серверы на территории Казахстана. В настоящее время значительная часть персональных данных граждан размещается за рубежом, что повышает риск их утечки. Поэтому, как отметили студенты, локализация хранения данных должна рассматриваться как один из ключевых элементов национальной безопасности.

Оценку дебатам дали члены жюри: заместитель председателя Комитета информационной безопасности МЦРИАП РК Умиджан Арыкбекова, политолог Айдар Хамит и основатель движения Qazaq Debate Ерболат Мухамеджан.

«Сегодня Казахстан входит во вторую группу (TR2). Нам не хватило всего 0,6 балла, чтобы подняться в первую категорию (TR1) – в число ведущих стран, таких как США. Это наглядно демонстрирует наш потенциал», – сказала Умиджан Арыкбекова. 

В выпуске «Азамат» были представлены два разных подхода к решению проблемы: одни участники акцентировали внимание на технологических и образовательных инструментах, другие – на законодательной и институциональной ответственности.

При этом общий вывод оказался единым: защита персональных данных – это обязанность не только специалистов, но и всего общества.

#Минцифры #телеканал #угрозы #кибербезопасность

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Модерн и классика
На земле предков
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Выбирай дело по душе
Сеянцы поставил спонсор
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Изменились школьные меню
Особенная детская площадка
Территория поддержки и надежды
С заботой о родном крае
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разрабо…
«Цифровой контроль» для поиска должников запустили в Казахс…
Национальные стандарты внедрения ИИ в образование впервые у…
Первый IQ Test Center

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]