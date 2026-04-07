В столице состоялась рабочая встреча Заместителя Премьер-Министра - Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева с делегацией мирового лидера в области кибербезопасности - компании Palo Alto Networks, передает корреспондент Kazpravda.kz

Визит представителей компании, включая регионального вице-президента Ведата Туфекчи, был посвящен подведению промежуточных итогов сотрудничества и определению стратегических планов на долгосрочную перспективу.

В ходе диалога стороны обсудили реализацию Меморандума, подписанного ранее в Вашингтоне в рамках формата «C5+1». Особое внимание было уделено формированию единой архитектуры кибербезопасности CyberShield. Жаслан Мадиев подчеркнул, что для Казахстана создание надежного цифрового суверенитета и переход к проактивной модели защиты критической инфраструктуры являются стратегическими приоритетами. В этой связи министерство приветствует внедрение платформенных подходов, которые обеспечивают видимость рисков в режиме реального времени и позволяют безопасно внедрять технологии искусственного интеллекта в государственные и корпоративные процессы.

Важным итогом встречи стал обзор образовательных инициатив. На сегодняшний день сотрудничество уже принесло практические плоды: запущено обучение студентов в пяти ведущих вузах страны (КБТУ, SDU, Coventry University Kazakhstan, De Montfort University Kazakhstan, АУЭС), а 7 апреля состоялось официальное открытие академии кибербезопасности на базе Astana IT University. Кроме того, более 30 профильных инженеров из государственного и квазигосударственного секторов прошли профессиональное обучение по международным стандартам.

Стороны также затронули текущие пилотные проекты, реализуемые в государственных органах. Тестирование современных решений по защите конечных точек (XDR), автоматизации центров безопасности и облачных технологий (SASE) позволяет объективно оценить применимость глобальных практик к национальным потребностям Казахстана.

Завершая встречу, участники наметили шаги по созданию совместного плана действий на ближайшие пять лет. Он будет включать в себя не только технологический обмен и развитие национальной экспертизы, но и совместную работу над нормативно-правовой базой. В частности, планируется выработка актуальных требований к безопасности ИИ и облачных решений, что обеспечит устойчивость цифровой экосистемы страны в условиях меняющихся глобальных вызовов.

Справочно:

Palo Alto Networks - одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности со штаб-квартирой в Калифорнии. Компания специализируется на использовании искусственного интеллекта и автоматизации для защиты сетей, облачных сред и конечных устройств. В Казахстане взаимодействие с компанией охватывает образовательный трек, обмен опытом в защите критической инфраструктуры и пилотное внедрение защитных технологий.