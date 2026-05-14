Стратегический прорыв: эпоха искусственного интеллекта в системе образования

Галымжан Алматов, председатель правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу»

В Казахстане последовательно реализуются новые инициативы, направленные на цифровую трансформацию системы образования. В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжается реализация стратегической политики по развитию Казахстана как современного цифрового государства и формированию инновационной образовательной системы.

Одним из ключевых направлений становится поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс, направленное на повышение качества человеческого капитала, укрепление интеллектуального потенциала страны и формирование конкурентоспособной нации.

В настоящее время разрабатываются единые стандарты, обеспечивающие системность и безопасность внедрения искусственного интеллекта в сферу образования. Эти стандарты охватывают такие направления, как использование искусственного интеллекта при разработке и адаптации учебных материалов, применение цифровых технологий при оценке знаний, обеспечение прозрачности и академической добросовестности, а также регулирование этических аспектов образовательного процесса.

Особый приоритет уделяется профессиональной подготовке педагогов для эффективного внедрения новых технологий в соответствии с международными требованиями и современными стандартами. В этом направлении Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК совместно с ЮНЕСКО реализует трехуровневую модель обучения. Она включает этапы Acquire («Освоение»), Deepen («Углубление») и Create («Создание»). Цель программы – развитие современных цифровых компетенций педагогов и формирование основы для конкурентоспособности казахстанских школьников в глобальном образовательном пространстве.

В настоящее время в рамках первого уровня реализуется массовый открытый бесплатный онлайн-курс «Образовательный процесс и искусственный интеллект: генеративные модели и искусство промпт-инжиниринга». Курс, разработанный на платформе mooc.orleu.edu.kz, включает видеоматериалы, теоретические занятия и практические задания. Платформа также позволяет автоматически проверять задания и отслеживать прогресс обучения. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается специальный сертификат. На сегодня в курсе приняли участие более 300 тысяч педагогов.

Кроме того, в текущем году в рамках государственного заказа реализуются четыре образовательные программы, направленные на углубление компетенций педагогов в области применения искусственного интеллекта. В частности, организованы курсы «Модели искусственного интеллекта в образовании», «Применение цифровых технологий и искусственного интеллекта для персонализированного обучения», а также специальные программы повышения квалификации для учителей начальных классов и педагогов малокомплектных школ.

Также во все 38 образовательных программ, запущенных центром «Өрлеу» в этом году, интегрированы темы, связанные с цифровой грамотностью педагогов и основами искусственного интеллекта. В рамках этих программ планируется охватить около 60 тысяч педагогов до конца текущего года.

 В целом внедрение технологий искусственного интеллекта в систему образования –   это требование времени. Данная инициатива, определенная в Указе Президента, направлена не только на повышение качества образования, но и на укрепление профессиональных компетенций педагогов, а также формирование современной цифровой экосистемы, обеспечивающей каждому ученику равный доступ к качественному образованию. В результате создается основа для развития конкурентоспособной образовательной среды, соответствующей международным требованиям, и успешности казахстанских школьников на глобальном уровне.

При этом технологии искусственного интеллекта рассматриваются не как инструмент замены педагога, а как дополнительная возможность, способствующая эффективной организации учебного процесса и поддержке профессиональной деятельности учителя.

