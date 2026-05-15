День работников связи отметят в Казахстане

Праздник приурочен ко Всемирному дню электросвязи и информационного общества, учрежденному Международным союзом электросвязи (МСЭ), членом которого Казахстан является с 1992 года, сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня именно технические специалисты обеспечивают бесперебойную работу сетевой инфраструктуры, развитие телекоммуникационных технологий и подключение населенных пунктов к современным услугам связи. От их профессионализма напрямую зависит качество связи, доступность интернета и устойчивость цифровой инфраструктуры страны», – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев.

В настоящее время в сфере телекоммуникаций Казахстана трудятся порядка 35 тысяч человек. За последние годы в стране проведена масштабная работа по развитию инфраструктуры связи, расширению покрытия мобильного интернета и подключению сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету.

Казахстан также демонстрирует устойчивый рост показателей качества связи. Средняя скорость мобильного интернета достигла 94,54 Мбит/с. В рамках модернизации инфраструктуры сельские регионы переводятся с устаревшего 3G на современные стандарты 4G, в то время как технология 5G уже внедрена более чем в 20 городах, включая мегаполисы, областные центры, а также Алатау и Хоргос.

В преддверии профессионального праздника в Астане состоялся ежегодный отраслевой конкурс среди технических специалистов сферы телекоммуникаций. В этом году в соревнованиях приняли участие специалисты 9 телекоммуникационных компаний Казахстана. Конкурсанты продемонстрировали практические навыки по сварке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) — одному из ключевых направлений в обеспечении устойчивой и качественной связи.

По итогам конкурса первое место заняли сотрудники АО «Казахтелеком», второе место — АО «Транстелеком», третье — ТОО «КаР-Тел».

Праздничные мероприятия завершились торжественной церемонией награждения работников отрасли за вклад в развитие сферы телекоммуникаций. Отличившимся представителям отрасли были вручены государственные и отраслевые награды, в том числе звания «Құрмет», «Еңбек ардагері» и «Байланыс саласының үздігі».

Проведение Дня работников связи позволяет подчеркнуть вклад специалистов отрасли в развитие цифровой экономики, внедрение современных технологий и повышение качества жизни граждан Казахстана.