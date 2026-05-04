Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов

КФБ сообщает о запуске национальной цифровой системы рейтинга профессиональных спортсменов, основанной на применении современных технологий обработки данных и элементов искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Данная инициатива реализуется в соответствии с государственным стратегическим курсом, обозначенным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Реализация данной повестки направлена на ускоренное внедрение цифровых технологий, повышение эффективности управления, а также обеспечение прозрачности и объективности процессов во всех сферах, включая спорт высших достижений.

В рамках проекта внедрена единая централизованная цифровая база данных спортсменов, находящаяся под администрированием Казахстанской Федерации бадминтона, обеспечивающая систематизацию и актуализацию спортивных результатов на национальном уровне.

Формирование рейтинга осуществляется полностью в автоматизированном режиме на основе утверждённых критериев спортивных результатов, без участия человеческого фактора в процессе ранжирования, что гарантирует объективность, прозрачность и единообразие оценки достижений спортсменов.

Ключевые характеристики цифровой системы:

• обеспечение полной прозрачности механизмов начисления рейтинговых очков;

• исключение субъективного подхода при формировании рейтинга;

• автоматизированная обработка спортивных результатов;

• единые стандарты оценки для всех спортсменов;

• централизованное хранение и управление спортивными данными.

Внедрение цифрового рейтинга является важным этапом модернизации национальной системы бадминтона, направленным на повышение конкурентоспособности отечественного спорта, развитие честной спортивной среды и укрепление институциональной эффективности управления отраслью.

Казахстанская Федерация бадминтона подтверждает приверженность курсу на цифровую трансформацию спортивной отрасли, внедрение инновационных решений и дальнейшее развитие современного спортивного администрирования в соответствии с приоритетами государственной политики.