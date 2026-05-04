Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов

Цифровизация
Айман Аманжолова
корреспондент

КФБ сообщает о запуске национальной цифровой системы рейтинга профессиональных спортсменов, основанной на применении современных технологий обработки данных и элементов искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Данная инициатива реализуется в соответствии с государственным стратегическим курсом, обозначенным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Реализация данной повестки направлена на ускоренное внедрение цифровых технологий, повышение эффективности управления, а также обеспечение прозрачности и объективности процессов во всех сферах, включая спорт высших достижений.

В рамках проекта внедрена единая централизованная цифровая база данных спортсменов, находящаяся под администрированием Казахстанской Федерации бадминтона, обеспечивающая систематизацию и актуализацию спортивных результатов на национальном уровне.

Формирование рейтинга осуществляется полностью в автоматизированном режиме на основе утверждённых критериев спортивных результатов, без участия человеческого фактора в процессе ранжирования, что гарантирует объективность, прозрачность и единообразие оценки достижений спортсменов.

Ключевые характеристики цифровой системы:

 • обеспечение полной прозрачности механизмов начисления рейтинговых очков;

 • исключение субъективного подхода при формировании рейтинга;

 • автоматизированная обработка спортивных результатов;

 • единые стандарты оценки для всех спортсменов;

 • централизованное хранение и управление спортивными данными.

Внедрение цифрового рейтинга является важным этапом модернизации национальной системы бадминтона, направленным на повышение конкурентоспособности отечественного спорта, развитие честной спортивной среды и укрепление институциональной эффективности управления отраслью.

Казахстанская Федерация бадминтона подтверждает приверженность курсу на цифровую трансформацию спортивной отрасли, внедрение инновационных решений и дальнейшее развитие современного спортивного администрирования в соответствии с приоритетами государственной политики.

#Казахстан #ИИ #бадминтон

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

В Астане прошла конференция по развитию молодежной науки с …
Эксперты обсудили роль постквантовой криптографии в защите …
Не просто игра
От идеи до бизнес-проекта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]