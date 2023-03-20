Вопросы модернизации пунктов пропуска рассмотрели в Правительстве РК

На сегодня проводится модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления в Астане.

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Ход реализации проекта по модернизации пунктов пропуска рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева с участием представителей государственных органов и организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На сегодня Комитетом государственных доходов проводится модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления в городе Астана.

Строительство на объектах «Достык - автомобильный» и «Достык - железнодорожный» было начато в июне 2022 года. В зимний период из-за климатических условий производство бетонной смеси и ее заливка были затруднены. Работы были возобновлены в марте текущего года.

Согласно информации КГД, по остальным объектам строительно-монтажные работы проводились с начала января. Сегодня на многих объектах проводится мобилизация техники и рабочей силы, на освобожденных площадках - демонтаж зданий и сооружений, также ведутся земляные и фундаментные работы. В среднем на объектах трудятся от 20 до 50 работников.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал ряд поручений государственным органам, отметив важность реализуемого проекта. Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов необходимо держать на особом контроле ход реализации всех работ по пунктам пропуска на границе, а также позволить осуществлять строительно-монтажные работы в круглосуточном режиме, ускорить перенос кабелей (спецсвязь) на пунктах пропуска «Бахты» и «Калжат».

Также Министерству энергетики поручено ускорить процесс переноса магистрального газопровода на казахстанско-узбекской границе.