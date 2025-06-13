По прогнозу объема поступающей воды из Сырдарьи, в этом году установлен лимит воды в 3,9 млрд кубометров

Фото Багдата Есжанова

Как отметил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, аграриям региона необходимо усилить меры по рациональному и экономному использованию водных ресурсов. Потому в приоритете должно быть широкое внедрение водосберегающих технологий, чередование орошения полей и лазерная планировка земель, сообщает Kazpravda.kz

По прогнозу объема поступающей воды из Сырдарьи, в этом году установлен лимит воды в 3,9 млрд кубометров. Общая площадь сельскохозяйственных культур в регионе составляет почти 194 тыс. га, в том числе под главную культуру – рис отведено почти 81 тыс. га. На 5 июня вниз по Сырдарье поступило 955 млн кубометров воды, 790 млн кубометров из них было направлено на орошение посевов.

Для эффективного использования воды реализуется ряд важных мер. В частности, подготовлено 357 насосных установок (подключено 162). Для экономии воды по магистральным и внутрихозяйственным каналам вода подается по графику. На около 60 тыс. га рисовых полей проведено лазерное выравнивание. А влагосберегающие технологии применяются на 9,2 тыс. га сельхозпосевов.