Правительство совместно с правоохранительными и контролирующими органами продолжит ужесточать контроль за рынком ГСМ, пресекать нелегальный вывоз и обеспечивать бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, пресечения незаконного вывоза топлива и цифровизации оборота горюче-смазочных материалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По информации Министерства энергетики, ситуация на рынке ГСМ стабильная, крупные НПЗ работают в штатном режиме, запасы позволяют обеспечивать внутренний спрос.

Также продолжается работа по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов из страны. С начала года таможенными органами и пограничной службой пресечено 836 попыток незаконного вывоза.

Кроме того, Агентство по финансовому мониторингу выявило и пресекло деятельность ряда организованных групп и компаний, занимавшихся контрабандой и фиктивной переработкой нефтепродуктов, работа по этим делам продолжается. В этом году в производстве Агентства находилось 22 уголовных дела, где сумма незаконного оборота ГСМ составила 19 млрд тенге. На ключевых участках границы действуют мобильные группы, проводятся рейдовые и оперативные мероприятия.

С начала текущего года Министерством внутренних дел за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, привлечено 3 334 водителей (ст.590 ч.7 и ч.10 КоАП), из них за переоборудование бензобаков под бензин – 293, под дизельное топливо – 108 и газобаллонное оборудование – 2 933.

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, занимающихся нелегальным вывозом нефтепродуктов. Так с начала года выявлено 11 уголовных правонарушений, по фактам хищения, незаконного хранения и перевозки нефтепродуктов

В целях снижения перетока топлива за рубеж продлен запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов, введены ограничения по пересечению границы транспортными средствами, усилен контроль на пограничных пунктах.

В регионах работают штабы под руководством заместителей акимов, которые следят за наличием топлива на нефтебазах и АЗС и за устойчивостью логистики.

Отдельное внимание на совещании уделено оснащению нефтебаз контрольными приборами учета и цифровизации оборота нефтепродуктов. Часть нефтебаз уже оборудована современными системами учета и передает данные в режиме реального времени, подготовлены законодательные поправки, закрепляющие обязательность установки таких приборов и ответственность за их отсутствие. Параллельно ведется интеграция государственных и корпоративных информационных систем, что позволит обеспечить прозрачность движения топлива от НПЗ до конечной реализации.

Роман Скляр подчеркнул, что все меры направлены на приоритетное обеспечение потребностей населения и экономики Казахстана. Правительство совместно с правоохранительными и контролирующими органами продолжит ужесточать контроль за рынком ГСМ, пресекать нелегальный вывоз и обеспечивать бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок.