В Усть-Каменогорске прошла международная конференция по вопросам верховенства Конституции и конституционной законности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Конституционный суд РК

Фото: Конституционный суд

Заместитель председателя Конституционного Суда РК Бакыт Нурмуханов принял участие в международной конференции «Обеспечение конституционной законности и правопорядка как гарант устойчивого развития правового государства».

Мероприятие организовано в Восточно-казахстанском университете имени С. Аманжолова в рамках плана Правительства «Ата Заң – тәуелсіздік тірегі», посвященного 30-летию Конституции.

В конференции участвовали депутат Мажилиса Ерлан Саиров,советник генерального прокурора Талгат Адамов, руководители местных государственных и правоохранительных органов, коллегии адвокатов и нотариальной палаты, представители отечественного и международного научного сообщества.

Участники обсудили результаты конституционной реформы 2022 года и ее практическую реализацию в соответствии с принципом «Закон и Порядок».

«Сегодня граждане Казахстана активно пользуются своим правом инициировать проверку действующего законодательства на соответствие Конституции. С 2023 года в Конституционный Суд поступило более 10 тыс. обращений граждан, в том числе от жителей ВКО – 458. За двухлетний период работы Конституционным Судом принято 70 нормативных постановлений и в Парламенте оглашены 2 послания о состоянии конституционной законности в стране», – отметил Бакыт Нурмуханов.

На полях конференции подписан меморандум о взаимопонимании между аппаратом Конституционного Суда и Восточно-Казахстанским университетом имени С. Аманжолова.

Документ предусматривает обмен аналитическими материалами, проведение совместных научно-практических мероприятий по вопросам правовой культуры и укрепления конституционной законности.