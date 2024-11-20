Вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него рассмотрели в Акорде

Политика, Общество
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Госсоветник отметил, что количество желающих выйти из гражданства РК продолжает уменьшаться

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

На мероприятии рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

Ерлан Карин отметил, что в последние 5 лет продолжается тенденция к сокращению количества желающих выйти из гражданства РК, что свидетельствует о росте авторитета института казахстанского гражданства.

Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тысяч случаев прекращения гражданства, то в 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, а за 10 месяцев 2024 года – 30 случаев.

 

#госсоветник #Карин #гражданство

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