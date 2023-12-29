Вопросы реализации крупных инвестпроектов рассмотрели в правительстве

Первый заместитель премьер-министра РК Романа Скляра провел очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это пятое заседание, проведенное в новом формате Совета, после принятия Указа Главы государства «О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны».

В ходе заседания были рассмотрены вопросы систематизации работы по привлечению инвестиций в сельское хозяйство и здравоохранение, а также проблемы в реализации конкретных инвестиционных проектов.

По итогам заседания первый вице-премьер дал ряд поручений государственным органам и организациям по разрешению имеющихся проблемных вопросов инвесторов в кратчайшие сроки.

Как отметил Роман Скляр, для этого имеются все необходимые инструменты и полномочия.

В целом в 2023 году состоялось 15 заседаний Совета. Рассматривались вопросы реализации инвестпроектов в рамках Общенационального пула, меры по улучшению инвестиционного климата страны, вырабатывались пути решения системных проблемных вопросов (подведение инфраструктуры, инвестиционные субсидии, поставка сырья, безразличие чиновников, конфликт интересов, административные барьеры).

В течение года решен ряд конкретных проблемных вопросов иностранных и отечественных компаний. Проактивная работа по их оперативному решению и снятию системных барьеров будет продолжена.