Вопросы сельского здравоохранения – на контроле депутатов Мажилиса

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Медучреждение, построенное в рамках предвыборной программы партии AMANAT, рассчитано на единовременный прием до 60 пациентов. В его штате трудятся три врача, 13 работников среднего медперсонала и один психолог. Всего амбулатория будет обслуживать порядка 5 тыс. жителей села.

Как отметила Гульдара Нурумова, для решения проблемы дефицита врачей на селе специалистам, переезжающим в сельскую местность, уже выплачивают подъёмные пособия в размере 100 МРП. Данная норма, вошедшая в закон по вопросам здравоохранения, была предусмотрена в предвыборной программе партии AMANAT.

– Глава государства всегда уделяет сфере здравоохранения особое внимание. В этом году вступил в силу качественно новый закон, направленный на защиту медиков и повышение их статуса. Введён ряд социальных гарантий, усиливается правовая защита. В частности, для детей медработников места в дошкольных организациях предоставляются в приоритетном порядке, сокращается излишняя отчётность, застрахована профессиональная ответственность врачей и многое другое. Молодые выпускники медвузов должны чётко понимать, что их ждут, что их помощь действительно нужна людям, и именно на это направлены меры господдержки, – заявила депутат.

В ходе встречи Гульдара Нурумова ответила на вопросы участников встречи, проинформировала о наиболее важных законопроектах, принятых Парламентом в текущей сессии, выслушала просьбы и пожелания медицинских работников.

В прошлом году в Жамбылской области в рамках реализации предвыборной программы партии AMANAT были введены в эксплуатацию 20 медицинских объектов, проведён капитальный ремонт в двух поликлиниках. Закуплены 18 единиц медицинской диагностической техники (томографы, аппараты УЗИ и другие), а также 38 санитарных автомобилей, что позволило улучшить раннюю диагностику, повысить качество работы скорой помощи и доступность медицинских услуг в сельских районах.

В текущем году в регионе начнётся строительство 7 медицинских объектов, включая районные больницы в Байзакском, Кордайском и Сарысусском районах. В Таразе планируется открыть перинатальный центр, станцию скорой медпомощи и специализированный санаторий для детей с туберкулёзом и иными заболеваниями лёгких.

Напомним, что с 5 января депутаты Мажилиса работают в регионах. Мажилисмены посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам.