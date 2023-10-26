Вопросы сотрудничества обсудили на заседании Евразийского межправсовета

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Бишкеке с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи были обсуждены основные задачи и ключевые направления совместных действий в рамках ЕАЭС на среднесрочный период, вопросы сотрудничества в сферах энергетики, а также критерии отбора кооперационных проектов в различных отраслях промышленности и др.

«Сегодня мы заслушаем ряд докладов, подготовленных Комиссией, обсудим важные для наших стран вопросы, а также наметим перспективы дальнейшего сотрудничества. Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашей организации», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к коллегам с приветственным словом.

В мероприятии также приняли участие главы правительств Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

#сотрудничество #обсуждение #заседание #Бишкек #межправсовет

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