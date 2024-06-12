Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Южной Кореи

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе переговоров с участием делегаций двух стран Касым-Жомарт Токаев назвал первый государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием. Он подчеркнул, что сегодняшние переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.

Как сказал лидер Казахстана, Южная Корея стала подлинным экономическим и технологическим локомотивом в глобальном масштабе, а всемирно известные корейские корпорации служат серьезным подспорьем для продвижения позиций страны на международной арене как «ключевого глобального государства».

Затем Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии двусторонних отношений. По его словам, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает 4-е место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана.

Президент РК отметил, что Казахстан и Корея за треть века достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое сотрудничество и крепкие гуманитарные связи. Две страны взаимодействуют в различных сферах, включая межпарламентское, межправительственные и межведомственные контакты. Успешно функционируют Деловой совет и Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, весьма важную роль в построении тесных связей играют регулярные контакты между предпринимателями двух стран. Он с удовлетворением сообщил, что в Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.

Стороны также остановились на развитии культурно-гуманитарных связей.

«120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более 1 тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее,  являются «золотым мостом дружбы» между нашими дружественными странами», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Юн Сок Ёль выразил благодарность за теплый прием на казахской земле и отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства.

«Республика Корея намерена вместе, рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном – нашим ключевым стратегическим партнером», – сказал корейский лидер.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность корейской стороне за содержательные и конструктивные переговоры.

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