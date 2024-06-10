Вопросы водоснабжения городов и сел рассмотрят в правительстве

Во вторник, 11 июня, в 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На повестке заседания: водоснабжение городских и сельских населенных пунктов; Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы.

Заседание правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальной сети Facebook.

Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.