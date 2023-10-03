Восьмая лицензия на Олимпиаду

Отметим, что, помимо спортивной гимнастики, на следующий год в столице Франции Казахстан будет представлен в нескольких дисциплинах. Мы будем участвовать в велоспорте в шоссейной гонке среди мужчин; в вольной борьбе честь Казахстана будет защищать Азамат Даулетбеков (в весовой категории до 86 кг), а в греко-римской борьбе – Нурсултан Турсынов (до 87 кг). В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м свой уровень покажет наша мужская сборная. В современном пятиборье выступят Елена Потапенко и Геор­гий Борода-Дудочкин. Также Казахстан выиграл первую лицензию в боксе на Олимпийские игры-2024. Ее обладательницей на проходящих в Китае Азиатских играх стала Карина Ибрагимова, выступающая в весовой категории до 57 кг.