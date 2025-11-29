За эти годы центр стал ключевым звеном в воспитании молодого поколения, формировании имиджа армии и укреплении духовного потенциала нации. О том, как культура и военно-патриотическое воспитание стали стратегическими ресурсами безопасности,­ мы говорим с начальником НВПЦ ВС РК Арманом­ АСЕНОВЫМ.­

– Арман Турсынбаевич, какую роль НВПЦ играет в работе с молодежью и военнослужащими?

– 7 ноября в Казахстане была обновлена Концепция о военно-патриотическом воспитании, и эта дата символично совпала с юбилеем Национального военно-­патриотического цент­ра. Документ окончательно закрепил нас как координирующий орган по формированию культурно-духовного­ фундамента армии и усилил статус нашего центра.

Его создание в свое время стало знаковым решением, выведшим систему патриотического и культурного воспитания в Вооруженных­ силах на качественно новый уровень. До этого в частях и гарнизонах велась подобная работа, но она была разрозненной. Наш центр стал стратегическим ядром, где сосре­доточены музейное дело, музыкальное искусство, военно-историческое­ направление, работа с молодежью и просветительские проекты. Другими словами, НВПЦ стал сердцем военно-патриотической работы, учреждением, объединяю­щим культуру, историю, музыку, искусство, образование и идеологию в единую систему воспитания личности.

У нас есть несколько ключевых структурных подразделений: музейно-­исторический комплекс, творческие коллективы и военные оркестры, культурно-досуговые отделы, мультимедийный центр, методический и научно-аналитический блок. Каждый из этих элементов работает как часть общего механизма, направленного на становление гражданина-­патриота.

За десять лет в системе военно-патриотической работы произошел настоящий прорыв. Была создана широкая сеть филиалов НВПЦ в крупных гарнизонах страны: в Алматы, Гвардейске, Семее, Сары-Озеке, Конаеве – с собственными оркестрами, ансамблями, музеями. Одним из наиболее значимых проектов стал военно-патриотический лагерь «Балдаурен» на базе нашего филиала в Конаеве, в котором ежегодно проходят подготовку более четырех тысяч подростков. В течение двадцати дней без отрыва от учебы в любое время года дети живут в армейских условиях, изучают основы военной службы, участвуют в программах профориентации, посещают инженерные и десантно-­штурмовые под­разделения, проходят начальные парашютные тренировки.

– Еще Бауыржан Момыш­улы­ ратовал за то, чтобы боец на фронте получал «хороший паек» из арсенала родного языка, литературы и музыки…

– Мы стремимся наполнить человека знаниями по истории страны, воспитать уважение к языку, традициям, воинской чести.­ Мы хотим, чтобы молодой человек, пришедший в армию, не только приобрел военные навыки, но и ушел внутренне обогащенным и зрелым, понимающим, что значит быть защитником Родины. Наша цель – воспитать грамотного, духовно богатого, понимающего свою роль солдата.

Отдельное направление – работа с допризывной молодежью. Это очень важный компонент. Наш военно-патриотический лагерь «Балдаурен», военно-пат­риотическое движение среди молодежи «Жас сарбаз», проф­ориентационные мероприятия – все это формирует будущего солдата еще до того, как он наденет форму. К моменту призыва он уже понимает, что такое армия, зачем она нужна и почему служение Родине – честь для него.

И, конечно, мы продолжаем расширять культурные коммуникации армии. Одним из ключевых проектов ближайших лет станет открытие армейских кинотеатров, прежде всего в гарнизонах и домах офицеров. Ведь многих солдат мы призываем из небольших городов и сел, где нет не только театров и музеев, но и клубов.

Мы планируем воину срочной службы определить культурный минимум, который он должен приобрести в армии. Например, прочитать утвержденный перечень книг (для этого хотим объявить акцию по сбору «Книга солдату»), посмотреть ряд утвержденных фильмов казахстанского производства.

Благодаря новой концепции укрепляется сотрудничество с воинскими частями, Национальной гвардией и Пограничной службой. Это значит – больше практических сборов, военных игр и экскурсий для молодежи. Обновленная нормативно-правовая база позволяет нам соединить традиции, историю и нравственные ориентиры с современными реалиями обороны страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев­ справедливо отметил: «Патриотизм начинается с глубокого осмысления истории, истоков». Когда человек знает, кем были его предки, через какие испытания прошел его народ, он не позволит разрушить то, что создавалось веками.

– С камими проблемами сталкивается система воспитательной работы?

– После распада СССР многие методики устарели, а материальная база в ряде гарнизонов нуждалась в обновлении. Не хватало квалифицированных специалистов – военных дирижеров, педагогов-организаторов, работников клубов. Создание НВПЦ позволило решать эти проблемы системно.

Центр инициирует появление мини-кинотеатров, обновление библиотек, расширение музейных коллекций, цифровизацию патриотического контента. Все это позволяет преодолеть разрыв между современными культурными запросами молодежи и реальными возможностями гарнизонов.

Современная система военно-­патриотического воспитания многослойна. Это образовательные программы (уроки патрио­тизма, встречи с ветеранами, тематические выставки),­ движение «Жас сарбаз», объединяющее десятки тысяч школьников и студентов, военно-спортивные сборы, спартакиады и олимпиа­ды молодежи, такие как «Айбын», «Қалқан» и другие, участвуя в которых дети привыкают к взаимовыручке и дисциплине.

Огромную роль играет цифровое пространство: создание патриотического контента, телесериалов, документальных фильмов, видеопроектов, посвященных истории Казахстана. Важно, чтобы молодежь видела: патриотизм – это не лозунг, а способ жить и действовать.

– Какие направления важны в будущем?

– Мы много лет растили движение «Жас сарбаз», оно стало школой дисциплины, первых навыков, духа единства. Но время требует следующего шага – структуры, которая объе­динит уже взрослых людей, резервистов,­ воинов, ветеранов, инструкторов. Сегодня мы строим систему, в которой каждый может пройти путь от первых навыков до реального участия в защите Родины – хотим реализовать военно-патриотическое движение «Отан қорғаушы» как продолжение «Жас сарбаз», но уже на новом уровне зрелости.

Этот путь должен быть прозрачным­ и понятным, что обеспечит цифровая платформа Mobil Asker. Это цифровая экосистема, работающая автономно, которая будет объединять школьные клубы, сопровождать срочную службу, формировать мобильные резервы, координировать отряды теробороны, а также вести честную статистику и позволит отбирать лучших. Мы впервые получим живую оцифрованную карту своей молодежи, ее навыков, физической подготовки, технологической грамотности.

Армия – это не только техника, это люди с их моральным духом, внутренним стержнем и чувством долга. Культура в армии – наше оружие духа. И от того, насколько глубоко она будет проникать в жизнь военнослужащих, зависит не только сила армии, но и будущее Казахстана.