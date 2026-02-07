фото предоставлено Раисом Сюндюковым

Идея открытия клуба, курсанты которого могут стать достойной сменой нынешним защитникам Отечества, принадлежит общественному объединению «Союз ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения ЗКО». Уже порядка 20 лет сплоченные боевой дружбой ветераны поддерживают друг друга, участвуют в общественной жизни региона, ведут воспитательную работу с молодежью.

Формирование у учащихся гражданственности и патриотизма должно проводиться системно, считают они. Эту мысль ветераны воплотили в жизнь организацией клуба «Жас десантшы». Инициативная группа объединения, куда вошли Альбек Сундетбаев, Марат Тукпаев, Марат Бугаев, Вячеслав Барсуков, Марлен Имангалиев и ряд других его членов, определила формат работы клуба, наметила планы, взяв на себя расходы. Огромную поддержку оказал директор уральского филиала РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны РК» полковник в отставке Марат Тукпаев. Юным десантникам предоставили материальную базу – оборудованные учебные классы, интерактивный тир, спортзал. Часть воспитательной работы также возложена на преподавателей ВТШ.

Клуб начал занятия в ноябре прошлого года. Сейчас в нем числится 25 курсантов, в том числе пять девушек. В основном это учащиеся 8–9-х классов, то есть те, кто еще не приступил к освоению школьной программы начальной военной подготовки. Главным критерием отбора было желание самого ребенка, согласие его родителей и медсправка об отсутствии заболеваний.

– Одна из основных задач клуба – физическое совершенствование наших курсантов. Если ребята станут физически крепче, значит, будут меньше болеть. Если появится смелость и уверенность, что они смогут постоять за себя, защитить того, кто слабее, например, одноклассника, от буллинга, – это тоже хороший показатель, – считает руководитель клуба, ветеран ВДВ Раис Сюндюков.

При вступлении в клуб ребята сдали общепринятые зачеты по физкультуре для определения их первоначального уровня физической подготовки. Перед летними каникулами предстоит сравнить, насколько курсанты стали крепче, быстрее, вынос­ливее. Ребята будут обучаться элементам строевой подготовки, рукопашному бою, осваивать строение автомата Калашникова, азы парашютного спорта.

Не менее важное направление – военно-патриотическое воспитание. В клуб пришли дети военнослужащих, действующих или в отставке. Есть и те, кто намерен свою жизнь связать со службой в Вооруженных силах.

– Быть военным, защищать Родину – это не только про физические возможности, но и про силу духа, характера, понимание, что патриотизм – не просто красивые слова. Мы хотим, чтобы курсанты глубже знали историю нашего края, учились мужеству на примере героев-земляков, – говорит Раис Сюндюков. – Особое воспитательное значение для курсантов имеет то, что клуб носит имя нашего земляка, первого командующего десантными войсками ВС РК генерал-майора Уали Еламанова. Он говорил: «Принадлежность к десанту дает мне лишний повод для гордости, ведь не каждому офицеру суждено по праву носить десантный тельник». Родные Уали Бисакановича одобрили наше решение присвоить клубу его имя.

При ВТШ действует музей воинской славы воинов-западноказахстанцев, а также открытый в мае прошлого года музей воздушно-десантных и десантно-­штурмовых войск. Курсанты уже не раз побывали в них, знакомились с материалами экспозиций.

В планах – экскурсия в мемориальный музей Героя Советского Союза Маншук Маметовой. В феврале намечена встреча с ветераном боевых действий в Афганистане подполковником в отставке Анатолием Боровским. Ведется в клубе и профориентационная работа, где курсантам и их родителям рассказывают о казахстанских военных вузах.

Инструктор по огневой и парашютно-десантной подготовке Адлет Алимов сам проходил службу в десантно-штурмовых войсках. Занятия по строевой, общефизической подготовке и рукопашному бою проводит Александр Овчинников, чей стаж преподавания НВП – более 30 лет.

Дебютом клуба стали соревнования по пулевой стрельбе, приуроченные ко Дню Независимости. Из десяти принявших в них участие курсантов на пьедестале почета оказались сразу трое. Самым метким стал Ерторе Торебек, второе и третье места – у Ирины Лебедевой и Миланы Агеевой. В номинации «За волю к победе» были награж­дены Айлана­ Курмангазиева и Алпамыс Кайролла.

Курсантов, конечно, больше привлекают практические занятия по разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе, рукопашному бою, парашютной подготовке. В конце учебного года планируется провести по этим и другим дисциплинам внутриклубные соревнования и даже совершить тренировочный прыжок с парашютной вышки!

Недавно «Жас десантшы» принял участие в военно-патриотическом форуме «Әскери рух – ел қорғаны», объединившем в онлайн- и офлайн-режиме тысячи школьников Уральска. Участники демонстрировали отличную выправку и дисциплину, рассказывали об основных направлениях работы своих клубов и движений.

«Жас десантшы» также представил свой уголок – стенд с фотографиями, три учебных парашюта. Одним из ключевых итогов форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между городским отделом образования и воинскими частями, Пограничной службой и департаментом по ЧС ЗКО. Благодаря такому взаимодействию школьники могут больше узнать о службе военных и спасателей, что, безусловно, скажется на выборе профессии.

Сейчас курсанты готовятся к официальному торжественному открытию клуба, на котором примут присягу и продемонстрируют полученные навыки строевой подготовки, обращения с холодным и огнестрельным оружием, приемы рукопашного боя.