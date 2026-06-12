Воспитатели

Колонка обозревателя
Асель Муканова

Их семейная жизнь была похожа на продолжительный воспитательный процесс. «Моя любовь изменит его», – думала она и всячески пыталась «сделать из него человека».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Часами монотонно читала нотации, а попросту пилила, и это реально выматывало всех, кто находился в это время в доме. Указывала ему, как именно общаться с его же родней. И даже на его отношения с Богом пыталась повлиять, буквально заставляя держать вместе с ней пост и учить слова молитвы.

Его терпению нужно отдать долж­ное. Только любовь, наверное, способна все это выдержать. Правда, он тоже далеко не был святым и время от времени взрывался, да так, что мало не казалось никому: ни жене, ни детям, ни даже соседям.

– Но я же хочу, чтобы он стал лучше, – сокрушалась жена.

– Не надо мне диктовать, я такой, какой есть, – был категоричен муж.

И тем не менее они продолжали жить вместе: она в полной уверенности, что точно знает, каким он должен быть, но явно не таким, как сейчас, а он... Он, наверное, просто плыл по течению, совершенно при этом не стараясь измениться, а порой лишь мимикрируя под ее желания и потребности.

Уверена, с этим сталкивается множество семей. Мы все почему-то стремимся кого-то переделать: родителей, которые нас не понимают, детей, которые не соответствуют нашим ожиданиям.

А уж что касается партнера по жизни, так это вообще святое, вспомните вот это «я его слепила из того, что было». Вместо того чтобы любить реального человека, выбранного нами же, мы пытаемся достучаться до вымышленного идеала в своей голове.

Так стоит ли заниматься воспитанием другого или лучше поменять свое отношение к нему? И где та грань, за которой доброе желание помочь, улучшить чью-то жизнь переходит в эмоциональный абьюз и навязывание своих идеалов?

Из личного опыта понимаю, что человек меняется, только если сам этого очень сильно захочет. Никакие увещевания даже самых близких людей не могут заставить бросить пить, перестать издеваться над окружающими или полюбить спорт и стать лучшей версией себя. Человек способен на многое, но лишь когда сам дойдет до точки и признает перемены неизбежными.

Мне очень нравится подход, предлагаемый современными психологами, при котором нужно говорить только о своих чувствах и эмоциях. Например, не «ты меня обижаешь», а «мне очень больно от твоих слов», не «ты бы мог меня обнять», а «мне было бы очень приятно в твоих объя­тиях». Чувствуете разницу?

Мы не в силах отвечать за другого человека, каким бы близким он нам ни был. Мы властны лишь над собственными чувствами и действиями. И говорить нужно именно о них, а не тыкать в ожидании перемен.

– Ты меня совсем не слушаешь, – с обидой выговаривает жена.

– Я лишь хочу знать, нужен ли тебе тот человек, которым я уже являюсь? – недоумевает муж.

Любовь – не бесконечные попытки переделать другого под собственный стандарт. Конечно, никто не обязан терпеть жестокость, предательство или зависимость. Но если речь идет о привычках, характере, взглядах на жизнь, то, возможно, самая большая мудрость не в том, чтобы изменить близкого человека, а в том, чтобы перестать считать себя автором его судьбы.

А еще честно ответить себе на вопрос: «Если он никогда не изменится, смогу ли я продолжать его любить?» И в случае положительного ответа поручить-таки мучительный процесс перевоспитания самой жизни.

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#семья #брак #супруги #психология

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