Встреча с Шамши

В родительском доме гости были всегда. Порой мне казалось, что мы живем только для того, чтобы встречать и провожать гостей. Приезжали родные и двоюродные, близкие и дальние родственники, те, кто поступал в институт, приезжал на лечение или на базар... Они считались своими гостями, когда ужин был совместным и не торжественным. А когда мы встречали гостей из числа друзей, коллег отца, это были настоящие гости. Детский ум разделял мейманов – так называли гостей в те времена, и это слово употреблялось чаще, чем қонақ.
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