Встреча с Шамши

Запомнилось, как однажды на протяжении трех дней мы принимали очень почетных гостей. То, что это необычные гости, мы, дети, поняли сразу. Во-первых, взрослые готовились к их визиту тщательно и долго. Во-вторых, мама нас проинструктировала по пять раз. А в-третьих, папа готовил свою домбру и даже вызвал мастера настроить старое пианино.

Нашими гостями стали акын Сабырхан Асанов и композитор Шамши Калдаяков. Их имена мы узнали сразу, но понять величие таланта не могли в силу своего возраста. Это был 1990 год, всенародно любимому композитору исполнялось 60 лет. В честь юбилейной даты в Джамбуле (ныне – Тараз) проводились творческий вечер и концерт. Организацией занимался мой отец, руководивший городским отделом культуры. А поселили автора песен, которые пел весь народ, у нас дома, оберегая от поклонников и чтобы дать отдохнуть накануне выступления.

В первый же вечер, когда гости собрались за дастарханом, Шамши-ага попросил отца познакомить его с детьми. Мы, подталкивая друг друга, немного смущаясь, зашли в комнату. С каждым из нас он поздоровался за руку, погладил по голове, понюхал макушку (так казахи выражают любовь к детям), спросил имя, возраст, а потом дал нам бата. Получив благословение, мы умчались на свою половину, совершенно не понимая важности произошедшего.

Особенно мне запомнился смех Шамши Калдаякова – веселый, живой, искренний. И его руки, которые нежно гладили по голове... В память о гостях в отчем доме остались книги акына, которые он подписал. «Алтын інім Маскеу!» – так начинаются его слова пожелания папе, человеку, который, не задумываясь ни секунды, привел их в свой дом.

Сейчас, спустя десятки лет, я понимаю ценность той встречи, осознаю значимость бата от композитора, создавшего бессмертные произведения. И очень сожалею, что тогда не оказалось у нас фотоаппарата и мы не смогли запечатлеть это событие, чтобы сохранить память о нем в семейном архиве. Такие встречи – редкость. Как, впрочем, и люди такого масштаба и таланта.

К слову, вход на концерт и творческий вечер Шамши Калдаякова в Джамбуле был бесплатным. Так решил маэстро. Люди шли целыми семьями. Еще бы! В их город приехал любимый композитор, знаменитый Король вальса! Мы тоже были там, ловко проскальзывали за кулисы, заглядывали в гримерки, рассмат­ривали артистов – нам все было безумно интересно.

А в конце концерта Шамши Калдаяков вышел легким шагом на сцену, сел за инструмент и сыграл знаменитый «Отырардағы той», написанный им в соавторстве с Сабырханом Асановым. И, может быть, мне это только показалось, но в моей памяти запечатлелась картина: звучала чудесная музыка, а по щекам музыканта текли слезы...