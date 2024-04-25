Воспитателя оштрафовали за избиение детей в детсаду Костаная

Два факта нанесения побоев воспитателем объединили в одно производствов в суде Костаная, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу

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Судом установлено, что 23 февраля 2024 года в ясли-саду К. нанесла побои несовершеннолетнему ребенку М., 2021 года рождения, причинив физическую боль, не повлекшую причинения легкого вреда здоровью.

Также, 27 февраля 2024 года умышленно причинила легкий вред здоровью несовершеннолетней Ж., 2021 года рождения, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Дела были объединены в одно производство. В судебном заседании гр. К. вину признала. В качестве смягчающего наказание обстоятельства, суд признал совершение правонарушения К. впервые.

Постановлением суда она признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 25 МРП – 92 300 тенге.

Постановление суда в законую силу не вступило.