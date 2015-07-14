Воспитывать патриотов

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Вступительным словом эту встречу с руководителями госорганов, представителями общественности, НПО и СМИ открыл заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов. Выступивший перед собравшимися М. Азильханов подчеркнул, что все казахстанцы, и прежде всего представители подрастающего поколения, молодежь, должны знать традиции и культуру своего народа.
Главенствующая роль в деле воспитания молодежи в духе патриотизма, любви к родному краю отводится Ассамблее народа Казахстана. Важное направление работы – создание в каждом регионе этноаулов. Один из самых успешных проектов – этноаул, созданный в Щучинско-Боровской курортной зоне рядом с отелем «Риксос», и планы, реализованные в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, сегодня практически завершена работа по созданию интернет-портала «Энциклопедия Казахстана».
Большое внимание в своем выступлении М. Азиль­ханов уделил вопросам реализации мегапроекта «Менің елім», создания концепции гражданской идентичности. Большая роль в этой работе отводится НПО, которых в республике насчитывается 27 тыс., но реально действуют только 9,5 тыс., а активно – примерно 1,5 тыс.
М. Азильханов рассказал об участии казахстанцев в обсуждении выдвинутых Главой государства пяти институциональных реформ. В частности, наибольший отклик в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях среди населения находят вопросы, касающиеся реализации идеи Общества Всеобщего Труда.
Затем на брифинге выступили член научного экспертного совета при Ассамблее народа Казахстана, журналист Госман Толегул, почетный гражданин Кокшетау, писатель-краевед Виктор Терещук и известный акын-импровизатор Иран Таскара.
Они подчеркнули, что одной из главных проблем нашего общества сегодня являются пробелы в воспитании подрастающего поколения. Эта работа, по их мнению, нынче практически полностью легла на плечи педагогических коллективов школ и учреждений дошкольного образования. Необходимо, по мнению участников брифинга, привлечь к ней и институт семьи.

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