Восстановить горную трассу

12 апреля в результате таяния снега и дождливой погоды произошел обвал полотна на Мраморном перевале – горной трассе, соединяющей административный центр Маркакольского района с населенными пунктами на берегу озера Маркаколь. Участок был немедленно закрыт.

Как пояснил исполняющий обязанности акима района Рустембек Кемешев, чтобы обеспечить транспортное сообщение, принято решение построить временный проезд. Параллельно дорожные службы приступили к ремонту основной трассы.

«В селах, которые из-за обвала остались отрезанными, имеется необходимый запас медикаментов и продуктов питания, – отметил руководитель. – В случае необходимости мы готовы транспортировать жителей в районный центр. Ситуация полностью под контролем».

Мраморный перевал расположен на высоте 1 317 м над уровнем моря. Он является частью дороги Маркаколь – Урунхайка – Тоскаин. В летнее время маршрут пользуется огромной популярностью у туристов, путешествующих к заповедному озеру Маркаколь и дальше в Катон-Карагайский национальный природный парк.