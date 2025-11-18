Создание специализированных кассационных судов с 1 июля 2025 года для судебной системы Казахстана стало значительными структурными изменениями последних лет, направленными на укрепление законности, обеспечение единообразия судебной практики и повышение доступности правосудия для граждан.

Учреждение трех кассационных судов отражает курс на дальнейшее реформирование судебной системы в соответствии с международными стандартами и является свидетельством последовательной судебной реформы, инициированной Главой государства К.К. Токаевым.

Правовой основой для их создания послужил Конституционный закон от 5 июля 2024 года № 109-VIII, который внес изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», дополнив его новой главой 2-1 «Кассационные суды». Дальнейшие процессуальные аспекты деятельности кассационных судов были регламентированы Законом от 21 ноября 2024 года № 136-VIII, которым внесены соответствующие изменения в Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК).

​Указом Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 748 «Об образовании кассационных судов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», с 1 июля 2025 года в городе Астане образованы кассационные суды по гражданским, уголовным и административным делам с общей численностью 90 судей.

Это короткое время стало этапом становления и кассационного суда по административным делам. В соответствии с его полномочиями отработаны порядок работы, место и роль в системе правосудия. Кассационный суд по административным делам со штатной численностью 18 судей возглавил Берик Нажмиденов, ранее работавший судьей Верховного Суда РК.

​Правовая основа деятельности суда - пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по административным делам в качестве суда кассационной инстанции, проверка правильности применения норм права нижестоящими судами. В отличие от судов первой и апелляционной инстанций, кассационный суд не занимается переоценкой доказательств или установлением фактических обстоятельств дела. Есть и ограничения - кассационный суд по административным делам уполномочен пересматривать судебные акты в кассационном порядке, за исключением актов, связанных с оспариванием действий и решений Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан и Центральной комиссии референдума.

К полномочиям кассационного суда по административным делам относится: оставление судебных актов без изменения, отмена или изменение судебных актов полностью или частично, направление дела на новое рассмотрение, прекращение производства по делу.

Внедрение так называемой «сплошной кассации» по административным делам является важнейшим нововведением, которое на практике означает, что все поступающие жалобы принимаются к производству и рассматриваются по существу коллегиальным составом не менее трех судей. Такой подход отличает административное судопроизводство от дел об административных правонарушениях.

С образованием кассационных судов изменился порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов судов первой и апелляционной инстанций. Так, вместо ходатайства о пересмотре судебного акта теперь подается кассационная жалоба и это изменение имеет принципиальное значение. Ведь ранее ходатайство проходило предварительное рассмотрение, и судья единолично решал, передавать ли его для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции или отказать.

​Кассационную жалобу вправе подать: стороны дела, лица, участвующие в деле, другие лица, интересы которых затрагиваются судебными актами, их представители.

Особо следует также отметить, что сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции не должны превышать 6 месяцев со дня поступления дела в суд. Это отличается от прежнего порядка, когда Верховный Суд должен был рассмотреть дело в течение тридцати рабочих дней со дня его передачи в суд кассационной инстанции.

​И судя по практике суда с момента его создания, можно уверенно сказать, что кассационный суд по административным делам показал свою востребованность, доказав, что является важным и эффективным этапом судебной реформы, направленной на укрепление защиты прав граждан в спорах с государственными органами, повышение доступности административного судопроизводства.

Об этом можно судить по статистике. Так, по данным за 3 квартал 2025 года в кассационный суд по административным делам поступило 2466 жалоб и ходатайств. Из них 1884 переданы с Верховного Суда Республики Казахстан. Наибольшие по обжалованным судебным актам в разрезе категорий выступают споры об обжаловании действий судебных исполнителей (635 жалоб или 25%), на 2-м месте - налоговые споры (588 жалоб или 24%), на 3-м месте - земельные споры (305 жалоб или 12%).

Рассматривая дела в публично-правовой сфере, кассационный суд по административным делам сосредоточен на обеспечении единообразия судебной практики и проверке правильности применения норм права нижестоящими судами. Это позволяет исправлять судебные ошибки, допущенные при применении закона, и обеспечивать соблюдение единых стандартов применения законодательства на всей территории Казахстана.

​Если говорить в целом, то реформа кассационного производства отражает общемировые тенденции в организации судебных систем, где кассационные суды играют ключевую роль в обеспечении правовой стабильности и предсказуемости судебных решений. Дальнейшее развитие кассационного суда по административным делам будет способствовать укреплению доверия к судебной системе и повышению эффективности защиты прав и законных интересов граждан в их взаимоотношениях с публичной властью.