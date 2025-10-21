Дворец спорта «Жастар» в Талдыкоргане принимал олимпийских звезд – Ермахана Ибраимова, Ольгу Шишигину, Юрия Мельниченко, Евгения Яровенко, Сергея Котенко, Маулена Мамырова, Владимира Вохмянина, легендарного футбольного вратаря Куралбека Ордабаева и других выдающихся спортсменов. Во встрече, организованной с целью продвижения массового спорта, пробуж­дения интереса молодежи к здоровому образу жизни и физической культуре, приняли участие воспитанники, тренеры детско-юношеских спортивных школ области, учащиеся и их родители.

Выступая на открытии мероприятия, аким области Бейбит Исабаев отметил, что данная встреча проводится в соответствии с поручением Главы государства по развитию массового спорта.

– Юные спортсмены Жетысу, перед вами – олимпийские чемпионы. Когда-то они тоже были маленькими детьми, которые, как и вы, стремились к великой мечте. Я надеюсь, что пример наших олимпийцев станет для вас сильной мотивацией, а их жизненный путь и трудолюбие вселят в ваши сердца уверенность, бодрость и энергию! – отметил Бейбит Исабаев.

Титулованные спортсмены дали советы и пожелания молодому поколению, рассказали об основных качествах, необходимых для достижения успеха, подчеркнули, что главное при этом – трудолюбие, упорство и ответственность.

– Мы тоже мечтали о большой победе с детства. Смотрели по телевизору выступления Серика

Конакбаева, Шамиля Серикова и росли, подражая таким людям. Конечно, мало просто мечтать, надо и много трудиться. Тот, кто победит свою лень, обязательно станет чемпионом, – убежден чемпион по боксу на Олимпиаде в Сиднее Ермахан Ибраимов.

Чемпион Олимпийских игр в Москве, ватерполист Сергей Котенко отметил, что молодым людям нужно заниматься тем видом спорта, к которому лежит их сердце, и тогда результат обязательно придет:

– Сейчас много бесплатных секций, созданы все возможности для занятий спортом. Так что многое зависит от вас самих. Жетысу – регион, давно известный сильнейшими спортсменами. Думаю, в ближайшее время из этого края выйдут новые чемпионы, которые станут известны на весь мир.

Ребята получили возможность пообщаться с чемпионами, задать вопросы, обменяться мнениями, сфотографироваться на память. Звезды спорта оставили свои автографы на спортивном инвентаре – боксерских перчатках, футбольных мячах.

Учащийся шестого класса школы № 18 Талдыкоргана Рамазан Жумабек сказал, что остался в восторге от встречи и общения с олимпийскими чемпионами. Сам он уже два года занимается плаванием и посещает кружок настольного тенниса.

– Мне нравится заниматься спортом. Было интересно узнать о пути наших олимпийских чемпионов к их победам, об упорстве в тренировках. Если в будущем решу стать спортсменом, то тоже буду чемпионом. Очень рад, что поучаствовал в этом особенном мероприятии, – заметил юный талдыкорганец.

По данным акимата Жетысу, в 23 спортивных школах городов и районов области более 23 тыс. воспитанников занимаются 61 видом спорта. В целом физической культурой и спортом занимается 42% населения области. С начала 2025 года спортсмены региона завоевали более тысячи медалей на соревнованиях республиканского и международного уровня.