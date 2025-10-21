Вдохновились на труд и победы

Статьи,Де-факто
141
Ася Петрова, область Жетысу

Мероприятие «Массовый спорт – начало будущих побед» состоялось в области Жетысу. В его рамках прошла встреча молодежи региона с призерами Олимпийских игр и известными спортсменами страны.

фото с сайта акимата области Жетысу

Дворец спорта «Жастар» в Талдыкоргане принимал олимпийских звезд – Ермахана Ибраимова, Ольгу Шишигину, Юрия Мельниченко, Евгения Яровенко, Сергея Котенко, Маулена Мамырова, Владимира Вохмянина, легендарного футбольного вратаря Куралбека Ордабаева и других выдающихся спортсменов. Во встрече, организованной с целью продвижения массового спорта, пробуж­дения интереса молодежи к здоровому образу жизни и физической культуре, приняли участие воспитанники, тренеры детско-юношеских спортивных школ области, учащиеся и их родители.

Выступая на открытии мероприятия, аким области Бейбит Исабаев отметил, что данная встреча проводится в соответствии с поручением Главы государства по развитию массового спорта.

– Юные спортсмены Жетысу, перед вами – олимпийские чемпионы. Когда-то они тоже были маленькими детьми, которые, как и вы, стремились к великой мечте. Я надеюсь, что пример наших олимпийцев станет для вас сильной мотивацией, а их жизненный путь и трудолюбие вселят в ваши сердца уверенность, бодрость и энергию! – отметил Бейбит Исабаев.

Титулованные спортсмены дали советы и пожелания молодому поколению, рассказали об основных качествах, необходимых для достижения успеха, подчеркнули, что главное при этом – трудолюбие, упорство и ответственность.

– Мы тоже мечтали о большой победе с детства. Смотрели по телевизору выступления Серика
Конакбаева, Шамиля Серикова и росли, подражая таким людям. Конечно, мало просто мечтать, надо и много трудиться. Тот, кто победит свою лень, обязательно станет чемпионом, – убежден чемпион по боксу на Олимпиаде в Сиднее Ермахан Ибраимов.

Чемпион Олимпийских игр в Москве, ватерполист Сергей Котенко отметил, что молодым людям нужно заниматься тем видом спорта, к которому лежит их сердце, и тогда результат обязательно придет:

– Сейчас много бесплатных секций, созданы все возможности для занятий спортом. Так что многое зависит от вас самих. Жетысу – регион, давно известный сильнейшими спортсменами. Думаю, в ближайшее время из этого края выйдут новые чемпионы, которые станут известны на весь мир.

Ребята получили возможность пообщаться с чемпионами, задать вопросы, обменяться мнениями, сфотографироваться на память. Звезды спорта оставили свои автографы на спортивном инвентаре – боксерских перчатках, футбольных мячах.

Учащийся шестого класса школы № 18 Талдыкоргана Рамазан Жумабек сказал, что остался в восторге от встречи и общения с олимпийскими чемпионами. Сам он уже два года занимается плаванием и посещает кружок настольного тенниса.

– Мне нравится заниматься спортом. Было интересно узнать о пути наших олимпийских чемпионов к их победам, об упорстве в тренировках. Если в будущем решу стать спортсменом, то тоже буду чемпионом. Очень рад, что поучаствовал в этом особенном мероприятии, – заметил юный талдыкорганец.

По данным акимата Жетысу, в 23 спортивных школах городов и районов области более 23 тыс. воспитанников занимаются 61 видом спорта. В целом физической культурой и спортом занимается 42% населения области. С начала 2025 года спортсмены региона завоевали более тысячи медалей на соревнованиях республиканского и международного уровня.

#Талдыкорган #встреча #молодежь #спортсмены

Популярное

Все
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Золотой поединок состоится в Алматы
В столице прошла ярмарка с участием павлодарских аграриев
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Товарищеские встречи в Ташкенте
Большой бокс в Семее
Ярмарка – всем на радость
Посвятил себя небу и фотографии
Живой товар
ИИ под прицелом закона
Половина малого бизнеса – за женщинами
Будущее биозащиты
Обеспечить равный доступ к питьевой воде
Меню школьников оценивают с позиции качества, пользы и безопасности
Барымта остается актуальной проблемой
Усилен контроль за качеством питания в школах
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции
Более 1 600 выпускников сделали первые шаги в профессии
Ас болсын!
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Цены на золото и серебро бьют новые рекорды
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Лювак для бодрости

Читайте также

Половина малого бизнеса – за женщинами
Organic – философия ответственного отношения к земле
«Таза Қазақстан» – наука и экологическая ответственность
Здесь учат любить природу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]