Востребованные специальности

Конкурс на гранты проводится автоматически по среднему баллу аттестата, а для педагогических, медицинских и творческих специальностей будут также учитываться результаты экзаменов.

В этом году четыре колледжа получили дополнительные лицензии. Впервые в Высшем аграрно-техническом колледже будут осуществлять прием по специальностям «робототехника и внедряе­мые системы» и «автоматизация и управление технологическими процессами», в Высшем инженерно-технологическом колледже – по специальности «техническое обслуживание и эксплуатация автомобильного транс­порта». В Уральском технологическом колледже «Сервис» будут вести подготовку дизайнеров одежды, а в Уральском высшем гуманитарно-экономическом колледже – логопедов.