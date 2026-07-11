Востребованные специальности

Образование
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Четыре тысячи человек в Западно-Казахстанской области смогут поступить на бесплатное обучение в организации технического и профессионального, послесреднего образования на предстоящий учебный год в рамках утвержденного областным акиматом образовательного госзаказа. По данным управления образования, он будет размещен по выбору абитуриентов в 32 колледжах региона, а также в областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва и областном специальном комплексе «школа-интернат-колледж № 3».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс на гранты проводится автоматически по среднему баллу аттестата, а для педагогических, медицинских и творческих специальностей будут также учитываться результаты экзаменов.

В этом году четыре колледжа получили дополнительные лицензии. Впервые в Высшем аграрно-техническом колледже будут осуществлять прием по специальностям «робототехника и внедряе­мые системы» и «автоматизация и управление технологическими процессами», в Высшем инженерно-технологическом колледже – по специальности «техническое обслуживание и эксплуатация автомобильного транс­порта». В Уральском технологическом колледже «Сервис» будут вести подготовку дизайнеров одежды, а в Уральском высшем гуманитарно-экономическом колледже – логопедов.

#Образование #ВУЗ #абитуриенты #профессия

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