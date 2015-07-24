Воздушный мост

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Первый самолет менее чем за три часа доставил в аэропорт «Сарыарка» 50 пассажиров из Грозного и столько же забрал обратно: лето – сезон отпусков, каникул и путешествий. Теперь жители области смогут добираться до Северного Кавказа без пересадок в Москве или Астане.
Открытие казахстанским перевозчиком нового авиарейса Грозный – Караганда – Грозный явилось праздником для чечено-ингушской диаспоры. И все находившиеся в порту в тот час разделили радость с друзьями. Первых пассажиров встретили руководители управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог, авиакомпании Aviasta.kz и этнокультурного объединения «Вайнах». Состоялась церемония разрезания ленты, небольшая презентация с национальным танцем.
– Глава государства уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Наша цель – модернизировать пассажирские перевозки. И первый рейс Грозный – Караганда – Грозный стал тому подтверждением, – отметил заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сабит Оспанов. – Россия является важным экономическим и политическим партнером Казахстана. И в рамках Евразийского экономического союза расширение связей региона с Чеченской Республикой имеет важное значение.
Технические возможности аэропорта «Сарыарка» позволяют обслуживать все рейсы в соответствии с установленными международными стандартами, за что его руководству выразил благодарность генеральный директор авиакомпании Aviasta.kz Сергей Егоров. Первых пассажиров поздравил и председатель ЭКО «Вайнах» Увайс Джанаев. По его словам, новый авиарейс соединил два самых дорогих для чеченцев города – Караганду и Грозный.
О появлении маршрута хлопотало этнокультурное чечено-ингушское объединение «Вайнах». Кавказские народы очень тесно поддерживают родственные связи, и частые поездки друг к другу – незыблемая традиция. Представители диаспоры обратились в областной акимат с просьбой содейст­вовать открытию воздушного сообщении. Руководство области пошло навстречу и вышло с предложением на авиакомпанию Aviasta.kz, положительно зарекомендовавшую себя на отечественном рынке перевозчиков.
– Очень удобный рейс. Теперь мы можем ездить в Чечню каждую неделю, не тратя лишних средств и времени на пересадку, – выразил признательность всем, кто способствовал появлению новой авиалинии, карагандинец Руслан Яндиев.

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