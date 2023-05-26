Возможностей больше

В течение двух лет в восьми школах СКО были открыты классы с казахским языком обучения. Этот положительный тренд затронул также коррекционную школу-интернат для детей с особыми образовательными потребностями в селе Чкалово Тайын­шинского района.

В итоге в текущем учебном году количество смешанных школ увеличилось на четыре единицы. В дополнение к этому еще три школы в Петропавловске будут функционировать как смешанные, в том числе Первый городской IT-лицей, Первая гимназия и школа «БЭСТ».

Изначально родители весьма активно обращались в управление образования с просьбами открыть классы на казахском языке обучения, чтобы дети имели возможность учиться на родном языке. Управление образования Северного Казахстана откликнулось на них. В настоящее время идет прием заявок в первые классы с государственным языком обучения.

Расширение возможностей обучения касается также дошкольных образовательных учреждений, здесь открываются группы с казахским языком обучения. В Петропавловске уже действуют четыре таких организации, и в этом году планируется расширить их список. Задумано строи­тельство двух новых детских садов на 420 мест с обучением на казахском языке в микрорайонах «Жас Оркен» и «Береке».

На данный момент в Северном Казахстане работают 465 дошкольных организаций, в которых воспитываются более 17 тыс. детей. Количество средних школ с государственным языком обучения составляет 112, смешанных школ – 96, с русским языком обучения – 246.

Заместитель руководителя управления образования Елена Гонтарь считает, что открытие классов с казахским языком обучения и казахских групп в дошкольных организациях является ответом на потребности родителей и детей.