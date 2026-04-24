Возраст испытаний: как одна поездка меняет судьбу семьи

фото предоставлено организаторами

В казахстанский прокат выходит фильм «Мүшел жас» – о традициях и важности сохранения семейных уз, сообщает Kazpravda.kz

В Алматы состоялась премьера первой отечественной картины, посвященной теме перехода на новый жизненный этап через призму древних традиций и современной семейной истории.

Проект стал оригинальной работой онлайн-кинотеатра Unico Play и уже вызвал интерес зрителей благодаря своему необычному сочетанию жанров: легкой семейной комедии и глубокого философского роуд-муви.

В центре сюжета обычная на первый взгляд семья: отец, мать, двое детей и дедушка. Их жизнь идет своим чередом, пока одна деталь не меняет все: оказывается, что для каждого из героев наступил возраст «мүшел жас».

Мүшел жас – не просто возрастной рубеж. Это культурный код казахов, знакомый многим с детства. Переходные годы наступают по завершении каждого 12-летнего цикла (13, 25, 37, 49 лет и далее). В казахской традиции эти годы считаются временем повышенного внимания к своей жизни, поступкам и внутреннему состоянию.

По сюжету дедушка Бейбит мечтает вернуться в родной аул и придумывает легенду о семейной камче, якобы передаваемой из поколения в поколение. Он рассказывает своим близким, в период «мүшел жас» семья должна отправиться в аул и вернуть ее на место, иначе их будет преследовать череда неудач.

Семья не верит в историю, пока после странного пожара за ужином глава семьи Канат не решает все же отправиться в путь. Так они всей семьей выезжают в аул, надеясь выполнить старинный обряд и избавиться от нависшего «семейного проклятия». В дороге героев ждут испытания, неожиданные трудности и странные встречи.

Режиссером картины выступил Асет Жумакан, известный по сериалам «Қара жәшік», «Майор Мырза» и другим.

Продюсер фильма Бексултан Казыбек отмечает, что «мүшел жас» - понятная и важная тема для казахского народа, которая никогда не теряет актуальности.

«В первую очередь это семейный фильм. Он про реальные семейные отношения - между отцом и сыном, матерью и ребенком, родителями и детьми. В каждой семье есть свои трудности и нюансы. Часто в повседневной жизни люди перестают замечать друг друга, забывают о близких, иногда даже о самих себе. И мы как будто немного об этом напоминаем», – прокомментировал Бексултан Казыбек.

Стоит отметить и сильный актерский состав фильма. В главных ролях снялись известные актеры: Жанболат Найзабеков («Өнер қырандары», «Coco & Janbo», «Молда»), Толқын Нұрбекова («Келінжан», «Ақжауын», «Кәрі қыз»), Рауан Ахмедов («Черный двор», «Приговор», “Сказ о розовом зайце 2”), Досжан Жанботаев («Ва-Банк», «Жамбыл. Жаңа дәуір»), Іңкәр Мадиярқызы («Жеті гүл»).

Жанболат Найзабеков поделился, что его участие в проекте оказалось органичным и во многом созвучным его возрасту и жизненному опыту.

«Сегодня в обществе много разных ситуаций. Мужчины часто живут работой, деньгами, стремлением обеспечить стабильность, и иногда на втором плане остается семья. Но именно семья является основой всего. Фильм очень тонко и красиво передает семейные ценности», – рассказал актер.

«Мүшел жас» – становится своеобразным мостом между опытом старшего поколения и взглядами молодежи, напоминая о простых, но действительно важных вещах.

Рауан Ахмедов, исполнивший роль Армана считает, что главная идея фильма – слушать старших и ценить семью.

«Многие люди, и молодежь, и взрослые сегодня сосредоточены прежде всего на работе и заработке, постепенно упуская из виду самое важное: отношения с близкими, внутри семьи. В центре истории отец, который полностью погружен в работу и не замечает, что происходит дома, где у близких есть свои переживания, эмоции и потребности. При этом он искренне считает, что действует ради семьи, хотя фактически теряет с ней контакт. Еще одна важная тема фильма - утрата живого общения. Если раньше люди, например во время карантина, больше разговаривали друг с другом и становились ближе, то сегодня нас все чаще разделяют телефоны и интернет. Именно об этом фильм – о необходимости вернуть внимание, диалог и настоящее участие в жизни семьи», – поделился Рауан Ахмедов.

Картина «Мүшел жас» предлагает взглянуть на традиции по-новому: никак на набор суеверий, а как на возможность оглянуться на свою жизнь и задать себе действительно важные вопросы.

В широкий прокат в казахстанских кинотеатрах фильм выйдет с 23 апреля 2026 года.