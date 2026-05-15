Возрождая легендарные породы

Культурный код народа неразрывно связан с его историей, традициями и верными спутниками, сопровож­давшими кочевников на протяжении веков. Признавая особую роль национального достояния, Правительство Казахстана приняло решение: отныне 3 сентября ежегодно в стране будет отмечаться как День казахского тазы и тобета. Постановление вступило в силу 28 апреля 2026 года.

Решение об учреждении праздника стало шагом в работе по сохранению и популяризации тазы и тобета. Казахстан ведет последовательную политику по восстановлению чистоты линий и международного продвижения этих уникальных пород.

Важной вехой в этом процессе стало 3 сентября 2024 года, когда в Амстердаме Международной кинологической федерацией было принято решение о предварительном признании породы «казахский тазы» и закреплении за нашей страной статуса держателя стандарта. Это достижение открывает двери на мировые арены, однако эксперты напоминают: путь к полной международной легитимации – процесс кропотливый и долгосрочный. Полное признание ожидается не ранее 2034 года при условии интенсивного развития поголовья, ведения селекционной работы и активного участия наших собак в престижных международных состязаниях.

Практическим воплощением государственной заботы об этом стало возведение современного специализированного комплекса «Центр тазы и тобетов» в Коксуском районе области Жетысу.

Как сообщил руководитель ТОО «Жамбыл элит строй» (подрядчика строительства) Рахмет Медет, комплекс занимает 16 га земли и спроектирован с учетом потребностей кинологии.

– На этом участке расположено 23 административных здания: общежитие, гараж, кормокухня, ветеринарная клиника. Помещения, где непосредственно будут содержаться собаки. Есть беговая дорожка для собак, имеются конюшня и крытый манеж для того, чтобы приучать тазы и тобетов к охоте, сопровождению всадника. Весь комплекс на данный момент практически готов, идет работа по благоустройству. Окончание строительства официально – 20 июня. Сейчас на объекте работают 100 человек, – поделился деталями Рахмет Медет.

Планируется, что центр станет не просто питомником, а полноценным научным хабом, где сосредоточат племенное ядро: по предварительным данным, здесь будут содержаться по 50 особей каждой породы.

Особого внимания заслуживает экономическая модель проекта. Как подчеркнул аким области Жетысу Бейбит Исабаев в ходе общения с прессой, строительство осуществляется исключительно на частные средства – это деньги фонда «Астана-20».

Отвечая на вопрос о выборе географической локации для объекта, Бейбит Исабаев пояснил, что решение продиктовано исключительно биологическими потребностями животных:

– Почему именно в нашем регионе? Потому что природно-климатические условия хороши. Тазы – короткошерстная порода собак. Морозы Астаны, севера Казахстана, Караганды для разведения этих собак не подходят. В Кызылорде, Таразе или Шымкенте очень жарко, тоже не подходит. Наш климат – это зима умеренная, лето тоже умеренное, поэтому для гладкошерстных пород решили построить центр именно в нашем регионе.

Тазы и тобет – это не просто породы собак. Это «жеті қазына» – одно из семи сокровищ, без которых жизнь кочевника была немыслима.

Казахская тазы – одна из древнейших борзых в мире. Ее облик, отточенный веками естественного отбора, идеально приспособлен для жизни в степных условиях. Если тобет – это мощь и защита, то тазы – это воплощение изя­щества, скорости и интуиции.

Исторически сложилось, что тазы ценилась выше многих других богатств. Существовала традиция: если гость был впечатлен качеством охоты, хозяин мог подарить ему собаку, но для этого нужно было доказать свое мастерство. В казахской культуре сущест­вовало понятие «ит жүгіртіп, құс салу» (выпускать борзую и охотиться с ловчей птицей). Тазы всегда была незаменимым помощником охотника, способным развивать невероятную скорость и работать по любой дичи – от зайца до джейрана.

Внешний облик тазы – с ее тонким костяком, глубокой грудью и длинными «подвесами» на ушах – стал своего рода эстетическим эталоном. Однако за внешней хрупкостью скрывается выносливость. Тазы может преследовать зверя часами, ориентируясь на местности, где человек бессилен. Она «глаза» охотника и его гордость, символ статуса и благородства.

В противовес стремительной тазы тобет – это символ незыб­лемой уверенности и силы. Тобет – аборигенная порода волкодавов, которая на протяжении столетий охраняет стада от волков и других хищников.

Само название «тобет» переводится с казахского как «собака на вершине холма». Это описание в точности отражает характер породы: тобет никогда не суетится. Он занимает возвышенность, откуда просматривается вся территория, и зорко следит за безопасностью. Тобет обладает уникальной генетической памятью. В отличие от многих декоративных пород он сохранил инстинкты, позволяющие ему принимать самостоятельные решения. Это не просто сторож – это полноправный член «бригады» чабана.

История тобета – это история выживания рядом с человеком. Раньше в суровых условиях кочевого быта, где ночью степь становилась опасной, тобет был единственным гарантом безопасности скота. Его мощный лай, внушительные размеры и бесстрашие перед хищниками любого калибра сделали его легендой. При этом тобеты известны своим поразительным терпением к детям: исторически эта собака была «нянькой» в ауле, умеющей отличать потенциальную угрозу от обычной игры.

Тазы и тобет не просто помощники человека, они – часть духовной культуры. Отношение к ним всегда было и остается уважительным. В народном фольк­лоре сохранилось множест­во пословиц, подчеркиваю­щих преданность этих собак.

Однако XX век стал испытанием для национальных пород. Урбанизация, изменение образа жизни и смешение кровей пос­тавили тазы и тобета на грань исчезновения. Только благодаря энтузиастам и нынешнему вниманию государства к вопросам национального наследия началось их возвращение.

История тазы и тобета продолжается. От степных кочевий до международных выставочных рингов эти собаки остаются верными своей природе. Они – живое напоминание о наших корнях, о бескрайней степи и о том, что настоящая гордость народа измеряется не только золотом, но и преданностью тех, кто прошел с ним через века.

Интерес к казахским породам собак давно вышел за пределы страны. Национальное достояние становится даже инструментом культурной дипломатии. Ярким примером этого стал 2023 год, когда Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил щенков тазы Президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Четвероногие, получившие клички Жюль и Жанна, быст­ро освоились в Елисейском дворце и нашли общий язык с местным «хозяином» – черным лабрадором по имени Немо.