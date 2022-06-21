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Возвращение к истокам степной демократии
Акберен Елгезек, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана

Национальный курултай – важная консолирирующая площадка для представителей разных социальных групп.

На протяжении 30-летней истории независимого Казахстана у нас было очень много совещательных органов. На начальном этапе все они в какой-то мере помогают власти вырабатывать различные идеи, дают рекомендации со стороны общества, а затем постепенно завершают свою деятельность.

Национальный курултай соз­дан именно для того, чтобы власть и общество принимали правильные решения, исходя из идеи нового, справедливого Казахстана. Поэтому я считаю появление такого института своевременным, тем более что его опыт отточен веками.

На курултай обычно собирались лучшие представители степного общества – бии, султаны и батыры, чтобы выработать общие решения по самым главным стратегичес­ким вопросам развития страны и государства. Есть большая надежда, что отголоски степной демократии найдут отражение и в деятельности современного Национального курултая. Самое главное, чтобы этот орган стал действенным, чтобы в нем работали комитеты, способные вырабатывать конкретные предложения для Президента и Правительства.

Собранные в нем представители самых разных сфер из разных регионов, поднимая и обсуждая в комитетах насущные и стратегические вопросы, должны потом делегировать их своим спикерам на больших курултаях с участием Главы государства.

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