– Бану Ганиевна, большинство казахстанцев слабо информированы о результатах и тонкостях работы по возврату активов. Поясните, пожалуйста, как происходит процесс...

– Согласна, необходимо повысить информированность граждан о результатах данной работы, ведь восстановление социальной справедливости – это именно то, чего ожидает общество от власти. Недаром инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по возврату незаконно приобретенных активов получила в народе широкую популярность. Люди воспринимают ее как эффективный шаг в борьбе с коррупцией, олигополией.

Работа по возврату незаконно выведенных активов, по сути, началась 11 января 2022 года, когда на заседании Парламента Президент открыто озвучил проблему вывода капитала финансово-промышленных групп из Казахстана и поручил Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка «обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны».

Следует отметить, что возврат государству незаконно приобретенных активов был одним из главных пунктов предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева. Выступая с инаугурационной речью 26 ноября 2022 года, он объяснил почему: «Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально вывезенные из страны активы. Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов».

В тот же день был подписан Указ о возврате незаконно выведенного из Казахстана капитала. Нужен был закон, устанавливающий основополагающие принципы и нормы, а также предусмат­ривающий создание ранее отсутствовавших в национальном законодательстве механизмов для такой работы.

Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» был принят 12 июля 2023 года. Наряду с ним Президент подписал ряд иных законодательных актов, в частности, вносящих изменения и дополнения в Конституционный закон «О прокуратуре», Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты.

Всего в целях реализации Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» были внесены поправки в 11 кодексов и 13 законов. В октябре прошлого года Указом Президента соз­дан Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре, получивший статус уполномоченного органа.

Одновременно постановлением Правительства утвержден персональный состав Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством Премьер-министра. Первое заседание структуры состоялось спустя три дня, и с тех пор они проходят ежемесячно.

– Кто еще входит в состав Комиссии по возврату незаконно приобретенных активов? Есть ли в ней представители общественности?

– Персональный сос­тав Комиссии по возврату незаконно приобретенных активов сформирован из числа депутатов Парламента, членов Правительства, первых руководителей государственных органов, общественных деятелей. В частности, в нее входят Алихан Байменов – известный государственный и общественный деятель, Марат Башимов – директор эксперт­ного Института Европейского права и прав человека и депутат Мажилиса.

Меня ввели в состав комиссии в начале текущего года в качестве руководителя Гражданского альянса Казахстана, крупнейшего в стране общественного объединения неправительственных организаций, имеющего представительства во всех 20 регионах страны.

Наши НПО такое решение восприняли положительно, назвав включение ГАК в такую важную работу актом доверия гражданскому сектору. Безусловно, членство в составе комиссии дает возможности для общественного контроля процесса возврата активов, позволяет увидеть нюансы работы и оценить сложность и тонкость этой работы.

– Что входит в компетенцию Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов?

– Комиссия рассматривает информацию об активах и иные сведения, подтверждающие законность источников их приобретения, формирует реестр субъектов и аффилированных с ними лиц, наследников и правопреемников, во владении или под контролем которых находятся или находились обозначенные капиталы.

Также комиссия рассматривает обос­нованность подготовленных уполномоченным органом материалов и выносит рекомендации. Это может быть заключение соглашения о добровольном возврате, дополнительное изучение материалов с повторным вынесением на рассмотрение или признание оснований достаточными для обращения в суд с иском о возврате активов в доход государства.

В компетенцию комиссии входит также выработка рекомендаций по способам и механизмам возврата активов государству и вовлечению их в законный экономический оборот.

Вся деятельность по возврату активов проводится строго в правовом поле. Иначе чем государство будет отличаться от тех, кто незаконно приобретал активы, безнаказанно нарушая права собственников?

– Наверное, самый главный вопрос: на кого распространяется принятый закон и кто состоит в реестре должников перед государством и казахстанцами?

– Закон распространяется на людей, которые занимали или еще занимают ответственные государственные должнос­ти или посты в квазигосударственном секторе, государственных юридических структурах, а также на аффилированных с указанными лицами субъектов, которые связаны друг с другом через собственность. Например, сеть компаний принадлежит одному лицу или одна организация владеет другой и так далее.

С учетом практики оформления незаконно приобретенных активов на третьих лиц (номиналов, родственников) круг таких людей определяется законом согласно меж­дународным нормам.

То есть механизмы возврата в соответствии с нормами закона применяются к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы. Или, проще говоря, обладающих связями и влиянием на принятие решений.

Под действие закона попадают те, чьи активы в совокупности превышают установленный порог в 13 миллионов месячных расчетных показателей. Это 44 миллиарда 850 миллионов тенге, или порядка 100 миллионов долларов.

– То есть, если состояние долж­ностного лица превышает указанную сумму, он автоматически попадает в реестр, и к нему могут быть применены нормы закона о возврате активов?

– Нет, включение субъектов в реестр четко отрегулировано законом. Сначала Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре проводит сбор, обработку, оценку поступающей информации об активах, анализирует сведения об их происхождении.

В целях установления законности источников приобретения имущества комитет вправе привлекать для анализа данных ученых и экспертов. В ходе этого мониторинга определяются круг тех, кто вовлечен в схему незаконного вывода имущества и финансов и аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства их незаконного приобретения и иные сведения.

Если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов (нап­ример, несоответствие стоимости имущества размеру законных доходов должностного лица либо иных источников покрытия расходов), то в комиссию вносится предложение о включении таких субъектов и аффилированных лиц в соответствующий реестр.

Решение принимается на заседании комиссии с учетом сохранения социальной, политической и экономической стабильности, поскольку речь может идти о крупных банках, градообразующих предприятиях, где трудится значительное число казахстанцев.

Затем уполномоченный орган уведомляет владельца имущества о включении его в реестр и необходимости сдать дек­ларацию об активах с подтверждением законности их приобретения. Если же таких доказательств нет, имущество признается активами необъяснимого происхождения и может быть взыскано в пользу государства через суд.

При возникновении риска вывода финансов из страны уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. Условия возврата могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение сумм недополученных налогов, причиненного ущерба, сверх­доходов за общий период владения активами и другие варианты.

– Довольно долгий процесс получается...

– Все хотят мгновенных результатов, ибо со стороны кажется, что все просто – есть коррупционер, есть активы, надо их только забрать. Однако на самом деле возврат незаконно приобретенных и выведенных из страны активов – сложный, многогранный и достаточно длительный процесс, включающий множество правовых, экономических, политических аспектов.

Прежде всего надо обосновать незаконность приобретения активов. Для этого нужно провести скрупулезную работу.

Капиталы с момента незаконного приобретения могли быть преобразованы, то есть частично или полностью присоединены к другому активу, конвертированы в валюту, ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Во всем этом нужно тщательно разобраться. В зависимости от разных факторов, включая сложность дела, наличие доказательств и недостаточность правовой базы, такая работа может занимать годы!

Как известно, законом предусмотрен добровольный и принудительный порядок возврата активов. На данном этапе приоритет отдан стимулированию доб­ровольной передачи государству незаконно выведенных активов. И это правильно, так как механизм добровольного возврата на выгодных для обеих сторон условиях соглашения позволит вернуть активы в короткие сроки и без значительных затрат со стороны государства.

При этом, несомненно, принудительный возврат, несмотря на длительность и сложность процедур, проводится и будет дальше набирать обороты.

– Кто решает, куда расходуются возвращенные государству деньги?

– Создан специальный государственный фонд – контрольный счет наличности, открытый в Министерстве финансов в соответствии с Бюджетным кодексом, для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов. Распределение средств осуществляется Республиканской бюджетной комиссией с обязательным рассмот­рением предложений центральных государственных органов.

В отдельных случаях возврат активов может осуществляться путем прямого инвестирования в экономику Казахстана через строительство новых промышленных и социальных объектов. Это возведение школ и больниц, ремонт и строительство коммунальной и транс­портной инфраструктуры в конкретных городах и селах.

Законом также предусмотрено соз­дание управляющей компании со стопроцентным участием государства для управления активами. Это нужно в связи с необходимостью принятия в собственность государства активов в виде недвижимости, ценных бумаг и другого имущества, процедура возврата которых усложнена. К примеру, если речь идет о недвижимом имуществе за рубежом.

Контроль за деятельностью управляющей компании возложен на Высшую аудиторскую палату. Прозрачность ее работы будет обеспечивать попечительский совет и аудит. Отчет о поступлении и расходовании денежных средств подлежит ежегодной публикации цент­ральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

– Сколько активов уже удалось вернуть государству?

– За последние два года в результате совместных усилий правоохранительных, специальных и других органов эта сумма достигла порядка 1,7 триллиона тенге. Помимо денежных средств, возвращены отели, офисные здания, рестораны, бизнес-центры, элитные земельные участки, рынки, железнодорожные пути, дорогостоящие ювелирные изделия, а также свыше 470 тысяч гектаров земель, незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому наз­начению организациями, подконтрольными субъектам олигополии.

В целях реинвестирования средств в экономику страны комиссией поддержано заключение соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 миллиардов тенге.

Действенным способом получения необоснованных доходов является также уклонение от уплаты или занижение налогов. По мерам реагирования прокуратуры органами государственных доходов дополнительно взысканы миллиарды тенге налоговых платежей.

– В чем состоит сложность возвращения активов, которые уже выведены за рубеж?

– Для любой страны возвращение похищенных активов представляет сложный процесс. Бесспорно, важнейшим фактором успешности этой работы является международное сотрудничество, ведь похищенные средства, попадая в международную финансовую систему, перемещаются из одной страны в другую, меняют собственника, переводятся со счета на счет.

Международное сотрудничество в данной сфере осуществляется по двум направлениям. Первое – это воздействие на внутренние режимы финансово-правового регулирования. Второе – совершенствование международно-правовых и институциональных механизмов, в том числе контроль за соблюдением Конвенции ООН против коррупции, а также активизация деятельности международных финансовых организаций ФАТФ, Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО).

Казахстан еще в 2008 году ратифицировал Конвенцию ООН (UNCAC) против коррупции и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Сегодня страна активно усиливает международное сотрудничес­тво в данном направлении. Налажено тесное взаимодействие с Инициативой Управления ООН по наркотикам и прес­тупности и Всемирного банка по возвращению похищенных активов (StAR).

С Генеральным директоратом по правам человека и верховенства закона Совета Европы достигнуты предварительные договоренности о разработке и выполнении совместного плана действий. Совет Европы предоставит комитету по возврату активов IT-продукт по поиску, сбору, анализу и визуализации данных.

ОБСЕ оказывает комитету содействие в совершенствовании нормативно-правовой базы посредством привлечения международных и национальных экс­пертов. Кроме того, изучается возможность реализации совместно с ОБСЕ отдельного комплексного проекта по возврату активов.

Казахстан в лице комитета получил членство и активно участвует в деятельности рабочей группы Интерпола по разработке новых инструментов по поиску и возврату активов – «Серебряный бюллетень» и «Серебряное уведомление». Помимо этого, получено членство в глобальной антикоррупционной оперативной сети GlobE Network. Установлен канал связи данной сети Threema для обмена запросами и информацией.

Определены приоритетные юрисдикции, укрепляется двустороннее сот­рудничество, что дает возможность для оперативного обмена информацией об активах и их бенефициарах, совместного установления имущества незаконного происхождения, принятия мер по замораживанию и конфискации активов. Благодаря контактам с иностранными партнерами Казахстану уже удалось вернуть из-за рубежа свыше 750 миллионов долларов.

Предстоит сделать еще многое в целях повышения эффективности работы: обеспечить открытость судебных процессов, повысить прозрачность механизмов распределения возвращенных активов, усилить надзор со стороны гражданского общества за расходованием средств, поступающих государству по результатам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов.

Самое главное – процесс возврата средств постепенно набирает обороты, а это значит, что выполняется запрос общества на восстановление справедливости.