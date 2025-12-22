Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше

603

Обеспечение населения страны доступной и качественной медпомощью является одним из приоритетов работы Правительства, обозначенной Президентом. В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» Кабмин направляет ресурсы в регионы на развитие социально важной инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Из Специального государственного фонда выделено порядка 7,5 млрд тенге на реализацию ряда медицинских объектов в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В частности, на оснащение современным оборудованием операционно-реанимационного блока нового Онкологического центра в Караганде направлено 6,2 млрд тенге. Дополнительно из областного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 1,74 млрд тенге. На данный момент готовность объекта достигла 70%, ведутся внутренние отделочные работы.

В городе Балхаш на базе многопрофильной больницы, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге, общая стоимость составляет 1,27 млрд тенге. В рамках проекта завершается строительство дополнительного корпуса для размещения ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения. Сегодня готовность объекта составляет 96%. Также завершены основные работы по возведению каркаса, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке. Сдача объекта запланирована до конца текущего года.

Кроме того, в Балхаше создается детский реабилитационный центр: для переоборудования здания бывшего санатория направлено 272,1 млн тенге. Проект предусматривает стационар и организацию амбулаторного приема. Формируется мультидисциплинарная команда из узкопрофильных специалистов, включая реабилитологов, неврологов, логопедов и инструкторов ЛФК. Это обеспечит детям доступ к качественной реабилитации без необходимости выезда в областной центр. Завершение работ планируется в феврале 2026 года.

Реализация данных проектов повысит качество медпомощи в регионе. Так, запуск ангиографической операционной позволит оказывать экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах непосредственно в Балхаше, соблюдая принцип «золотого часа» и сохраняя жизни пациентов. Открытие реабилитационного центра обеспечит непрерывность восстановительного лечения для детей с особыми потребностями по месту жительства.

#модернизация #Балхаш #медучреждения

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

В Астане откроют еще 12 школ
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
В отдаленном районе ВКО открыли новую школу на 50 учеников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]