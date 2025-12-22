Обеспечение населения страны доступной и качественной медпомощью является одним из приоритетов работы Правительства, обозначенной Президентом. В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» Кабмин направляет ресурсы в регионы на развитие социально важной инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Из Специального государственного фонда выделено порядка 7,5 млрд тенге на реализацию ряда медицинских объектов в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В частности, на оснащение современным оборудованием операционно-реанимационного блока нового Онкологического центра в Караганде направлено 6,2 млрд тенге. Дополнительно из областного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 1,74 млрд тенге. На данный момент готовность объекта достигла 70%, ведутся внутренние отделочные работы.

В городе Балхаш на базе многопрофильной больницы, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге, общая стоимость составляет 1,27 млрд тенге. В рамках проекта завершается строительство дополнительного корпуса для размещения ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения. Сегодня готовность объекта составляет 96%. Также завершены основные работы по возведению каркаса, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке. Сдача объекта запланирована до конца текущего года.

Кроме того, в Балхаше создается детский реабилитационный центр: для переоборудования здания бывшего санатория направлено 272,1 млн тенге. Проект предусматривает стационар и организацию амбулаторного приема. Формируется мультидисциплинарная команда из узкопрофильных специалистов, включая реабилитологов, неврологов, логопедов и инструкторов ЛФК. Это обеспечит детям доступ к качественной реабилитации без необходимости выезда в областной центр. Завершение работ планируется в феврале 2026 года.

Реализация данных проектов повысит качество медпомощи в регионе. Так, запуск ангиографической операционной позволит оказывать экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах непосредственно в Балхаше, соблюдая принцип «золотого часа» и сохраняя жизни пациентов. Открытие реабилитационного центра обеспечит непрерывность восстановительного лечения для детей с особыми потребностями по месту жительства.