Возврат активов: 945 млн тенге выделено на реконструкцию аэропорта Балхаша

Возврат активов
В рамках реализации Послания президента в Казахстане ведется комплексная работа по развитию авиационной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В рамках исполнения поручений главы государства по развитию региональных транспортных хабов и повышению безопасности воздушного сообщения правительством из специального государственного фонда выделено 945 млн тенге на реконструкцию аэропорта города Балхаш.

Реконструкция объекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов. Пропускная способность увеличится более чем на 30%.

На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ. Это обустройство кровли основного здания аэропорта и пристроек, монтаж окон, канализации и основной сети водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.

В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик.

Важно отметить, что в рамках реализации Послания президента в Казахстане ведется комплексная работа по развитию авиационной инфраструктуры, которая включает масштабную модернизацию ведущих аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе для превращения их в мультимодальные хабы. Одновременно с этим ведется строительство новых аэропортов в ключевых туристических зонах (Катон-Карагай, Зайсан, Кендирли) и восстановление региональных воздушных гаваней.

