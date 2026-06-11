Конституция и экономика справедливости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституция – не только основной закон государства. Это общественный договор о справедливости, равенстве перед законом и ответственности перед гражданами. Сегодня данные принципы получают практическое воплощение в том числе через работу по возврату незаконно выведенных активов и их дальнейшему использованию в интересах казахстанцев.

За последние годы была выстроена новая система управления возвращенными активами. Ее ключевая задача – не просто вернуть имущество государству, а обеспечить, чтобы полученные средства реально работали на развитие страны и приносили пользу людям.

В данной системе важную роль играет ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». При этом важно понимать: оно не занимается возвратом активов. Соответствующий процесс осуществляется правоохранительными и судебными органами в рамках закона. Товарищество же подключается уже после передачи активов государству – на этапе их сохранения, управления и реализации.

Главный принцип ее работы – прозрачность и рыночный подход. Активы реализуются преимущественно через открытые электронные торги на государственной платформе E-Qazyna. Это исключает закрытые механизмы распределения имущества и обеспечивает равный доступ для всех участников рынка. Итоговую стоимость определяет не чиновник, а конкуренция и спрос.

– Поскольку решается государственная задача, мы как 100-процентная дочерняя организация Министерства финансов работаем системно и прозрачно, чтобы возвращенное имущество приносило реальную пользу гражданам в виде строительства новых школ, больниц, систем водоснабжения... Именно поэтому важно продавать активы максимально выгодно – выше их оценочной стоимости, – отмечает генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш.

На сегодняшний день компанией реализовано 182 актива на 51,7 млрд тенге при оценочной стоимости 47,5 млрд тенге. Дополнительный прирост составил 4,2 млрд тенге. Теперь о том, как используются полученные средства.

Итак, деньги от реализации направляются в Специальный государственный фонд. Далее по решениям Правительства они идут на финансирование социально значимых объектов. И здесь экономика справедливости приобретает уже вполне осязаемый смысл.

За счет возвращенных активов в стране финансируется строи­тельство школ, медицинских учреждений, объектов водоснабжения и инфраструктуры. На сегодняшний день, согласно открытой информации, опуб­ликованной на сайте Премьер-министра, профинансировано 434 социальных и коммунальных объекта на сумму порядка 482 млрд тенге. Среди них 227 объектов водоснабжения, 183 медицинских, 11 образовательных, пять спортивных и восемь инфраструктурных объектов.

В короткие сроки завершено строительство 312 объектов, в том числе в 2025 году – 283.

Согласно данным Министерства финансов, из Специального государственного фонда на модернизацию аэропорта Павлодара выделено 9,3 млрд тенге, это позволит привести его инфраструктуру в соответствие с международными стандартами ICAO и принимать без ограничений современные воздушные суда. То есть повысится транзитный потенциал региона, улучшится его транспортная доступность, появятся условия для роста пассажиропотока и деловой активности.

В Акмолинской области распахнул двери новый многофунк­циональный спорткомплекс Kokshe Arena, на возведение которого направили 12 млрд тенге из средств, возвращенных государству. К слову, это уже второй крупный спортивный объект в области, профинансированный из данного источника, ранее аналогичным образом была построе­на ДЮСШ в Зеренде.

Построенный в Актобе специализированный детсад на 300 мест (7,8 млрд тенге) – это доступ к коррекционной помощи, поддержка семей. Ранее в городе из 2 523 детей с особыми образовательными потребнос­тями только 1 320 были охвачены дошкольным образованием.

В Улытау на смену тесному зданию 1981 года постройки пришла современная школа стоимостью более 1,2 млрд тенге. В старом корпусе, рассчитанном всего на 60 мест, учились 123 ребенка. Переезд в новые просторные классы решит проб­лему безопасности и даст детям мощный стимул к учебе.

В Риддере инвестировано 28,2 млрд тенге в больничный комплекс. Новый стационар на 200 коек и поликлиника на 500 посещений в смену позволяют быстрее диагностировать, эффективнее лечить, снижать смертность.

Впервые в истории села Умтыл области Жетысу появилось централизованное водоснабжение. Для 500 сельчан это долгожданный комфорт, а также залог здоровья и санитарной безопасности.

– Лучший критерий эффективности нашей работы – реальные перемены в жизни тысяч граж­дан. Коллеги из прокуратуры, которые бывают на открытиях объектов, постоянно передают нам искренние слова благодарности от местных жителей. Такая обратная связь по-настоящему заряжает, вдохновляет и дает силы двигаться дальше, несмотря на любые трудности, – говорит Куанышбек Мукаш.

Фактически формируется новая модель: активы, ранее работавшие в интересах узкого круга лиц, начинают действовать в интересах всего общества.

– Это особенно важно в контекс­те конституционного принципа социальной справедливости. Государство не просто возвращает имущество – оно превращает его в школы, больницы, дороги... То есть возвращенные активы становятся инструментом общественного развития, – подчеркивает глава компании.

Информация о торгах пуб­ликуется в открытом доступе, контроль за процедурами обеспечивается цифровыми механизмами. Такой подход снижает коррупционные риски и укрепляет доверие общества.

Сегодня можно уверенно говорить о формировании новой практики, когда верховенство закона получает не только юридическое, но и экономическое выражение. Возвращенные активы перестают быть просто объектами имущества. Они становятся ресурсом для развития страны и повышения качества жизни граждан. В этом и заключается главный смысл экономики справедливости.