Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд тенге
Прокуратура вернула государству 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
По данным ведомства, она незаконно принадлежала компании, связанной с экс-министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.
В 2015 году 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы» незаконно приватизировано частным юридическим лицом, активы в виде недвижимого имущества незаконно отчуждены (здание площадью 2 108,3 м2 с земельным участком в Ауэзовском районе).
"В целях защиты имущественных интересов государства прокуратура Ауэзовского района Алматы обратилась в суд с иском о признании договора приватизации и последующих сделок недействительными.
Постановлением Кассационного суда иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме, актив стоимостью 1,3 млрд тенге подлежит возвращению государству", - говорится в сообщении.