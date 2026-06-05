Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура вернула государству 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По данным ведомства, она незаконно принадлежала компании, связанной с экс-министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.

В 2015 году 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы» незаконно приватизировано частным юридическим лицом, активы в виде недвижимого имущества незаконно отчуждены (здание площадью 2 108,3 м2 с земельным участком в Ауэзовском районе).