Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере

Экономика, Общество, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Речь идет о завершении строительства многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в городе Риддер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством принято решение о выделении средств на завершение строительства больничного комплекса, начатого в 2021 году. Общая стоимость проекта – 34,8 млрд тенге, на сегодня освоено 6,6 млрд тенге, в том числе 2 млрд тенге выделены из республиканского бюджета, 4,6 млрд тенге – из местного. Оставшиеся средства будут выделены из Специального государственного фонда. Деньги будут выделены за счет средств, возвращенных в рамках закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Ранее в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министру Олжасу Бектенову во время осмотра строительной площадки было доложено о потребности в финансировании проекта для завершения работ. Принятые меры позволят не допустить попадания социально значимого объекта в список «долгостроев» и обеспечить жителей качественными и доступными медицинскими услугами.

Открытие больничного комплекса имеет важное значение для моногорода с высокой демографической нагрузкой. Население Риддера составляет 55 тыс. человек, из них 22,7% старше 60 лет. Корпуса единственного больничного комплекса, расположенного в 12 зданиях в разных частях города, построены более 80 лет назад. Объекты устарели и не соответствуют современным требованиям. Кроме того, для оказания экстренной медицинской помощи населению необходимо дополнительно открыть кардиологические, инсультные, травматологические и ожоговые койки.

Общая площадь нового многопрофильного комплекса – 40 тыс. м2. Больница будет оснащена медицинским оборудованием экспертного класса. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников. 

Ранее средства были направлены на финансирование проектов по строительству специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в г. Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.

Работа продолжается.

#Правительство #возврат активов #соцобъекты

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