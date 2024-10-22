Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге

Правительство , Возврат активов
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По поручению президента за счет возвращенных государству средств будут построены соцобъекты в Туркестанской и Акмолинской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комиссией по возврату незаконных активов под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова продолжается работа в рамках Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Все средства направляются в специальный государственный фонд для дальнейшего перераспределения на социально-полезные цели.

По поручению главы государства правительством принято решение о выделении средств из спецгосфонда на реализацию первых двух социальных проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области на сумму 890 млн тенге.

Данные инициативы нацелены на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности для повышения охвата жителей образовательными и спортивными услугами. 

Так, в селе Зеренда Акмолинской области планируется строительство спортивного комплекса площадью более 6 тыс. м2 с пропускной способностью свыше 80 человек в смену. Объект обеспечит досугом активное население – в районе свыше 14,5 тыс. человек систематически занимаются спортом. Согласно проекту, центр оборудуют для занятий борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, оснастят необходимым оборудованием 2 тренажерных зала. В спорткомплексе также будут предусмотрены инвентарные и другие вспомогательные помещения, необходимые для комфортного обучения и качественного восстановления спортсменов.

В селе Темирлан Туркестанской области планируется строительство новой школы искусств на 300 мест. Имеющееся каркасное здание, построенное в 1974 году, не отвечает современным санитарным и пожарным требованиям и не подлежит капитальному ремонту. При этом на сегодня комплекс считается действующим – в центре обучаются до 420 детей, что в 2 раза превышает его текущую пропускную способность, преподают 45 педагогов. Новый проект позволит создать условия на селе для качественного дополнительного образования в сфере искусств.

Дети получат возможность заниматься музыкой, хореографией в комфортных условиях. На сегодняшний день в специальном государственном фонде аккумулировано 177 млрд тенге. Все эти средства будут направлены на строительство социальных и инфраструктурных объектов, другие социально значимые цели – в том числе реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования, массового спорта и др.

Комиссию по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов возглавляет премьер-министр РК, рабочим органом является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.

#Правительство #возврат активов #соцобъекты

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