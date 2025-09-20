Комитет по возврату незаконных активов трансформируется в комитет по защите прав инвесторов, это позволит создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, передает Kazpravda.kz

Глава государства в своём Послании народу Казахстана положительно отметил работу по возврату незаконно выведенных активов.

Органы прокуратуры за короткое время провели масштабную работу – еще никогда за столь ограниченный период не удавалось вернуть такой объем средств.

"В реализацию Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» взыскано с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из них порядка 850 млрд тенге уже поступили в доход государства. На возвращённые средства начато строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений и 14 образовательных и спортивных объектов на сумму 375 млрд тенге. С субъектами олигополий заключены соглашения и ими приняты обязательства об инвестициях в страну 5,2 трлн тенге, а именно, на строительство нового туристического комплекса в городе Алматы, транспортно-логистических центров и заводов в других регионах. К примеру, будет построен горно-обогатительный комбинат, который создаст более 3 000 рабочих мест, увеличит добычу и переработку ресурсов, тем самым укрепит экспортный потенциал страны и увеличит приток налоговых поступлений", - написал на своей странице в соцсети Х генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

Кроме того, субъектами будут построены 16 школ и садиков,

8 врачебных амбулаторий и больниц, 13 спортивных комплексов,

16 культурно-досуговых объектов на общую сумму 122 млрд тенге.

"Это создаст более 8 000 дополнительных рабочих мест. За указанными проектами мы будем осуществлять строгий контроль. Одновременно комитет по возврату незаконных активов трансформируется в комитет по защите прав инвесторов. Главная цель - создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны. В целом в этом направлении мы проводим системную работу - расширяются международные правовые связи и совершенствуются цифровые инструменты (недавно мною были подписаны правовые договоры с Сингапуром и прорабатываются еще ряд проектов с крупными мировыми финансовыми центрами)", - отметил Асылов.

Защита инвестиций стала ключевым направлением работы прокуратуры. Сегодня прокуроры сопровождают более 1,5 тыс. инвестпроектов на сумму 87 трлн тенге.

С 2023 года:

• решено 937 проблемных кейсов, помощь оказана 1 732 инвесторам (в том числе иностранным);

• внедрён «прокурорский фильтр», который исключает проверки и санкции без согласования с прокурором;

• пресечено 370 незаконных проверок, 438 административных производств и 200 ограничительных мер;

• более 1 000 решений, ущемляющих бизнес, не согласованы;

• наказаны 307 должностных лиц.

Эти меры уже дали эффект:

• на 60% сократилось количество исков госорганов к инвесторам,

• на 12% меньше административных дел,

• в 10 раз меньше уголовных дел против бизнеса (с 1 553 до 154).

Показательный пример — в г.Алматы в ходе реализации проекта мультибрендового завода по производству легковых автомобилей Haval, Chery, Changan в Казахстане инвестор столкнулся с рядом проблем.

С 2022 года акимат отказывал в подключении инвестора к сетям газоснабжения, в 2023 году не выдавал архитектурно-планировочное задание на строительство объекта.

В 2024 году инвестору не предоставлялись технические условия для подключения к электросетям. Были проблемы с актом ввода в эксплуатацию.

Благодаря вмешательству прокуратуры, все эти проблемные вопросы разрешены в пользу инвестора.

Сейчас инвестиционный проект запущен, общий объем инвестиций составляет порядка 182 млрд тенге, создано свыше 3 тыс. рабочих мест.

Также отмечу дело о трёх транспортных компаниях, модернизировавших парк вагонов. Требования уполномоченного органа о возврате 1,7 млрд тенге субсидий были отменены Верховным судом после протестов Генпрокуратуры.