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Для обеспечения жителей Костанайской области качественной питьевой водой из Специального государственного фонда выделено порядка 5,4 млрд тенге.



В город Тобыл в настоящее время доступ к услугам водоснабжения имеют 87,9% населения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% в населенном пункте начато строительство водопроводных сетей. Их протяженность составляет свыше 100 км. На эти цели из Фонда выделили 1,4 млрд тенге.



Еще 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в г. Аркалык. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тыс. человек, увеличив доступ к услугам водоснабжения с 96,5% до 100% к концу 2025 года.



Сети водоснабжения на сумму свыше 3 млрд тенге также планируется построить в селах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в поселке Молодежный в городе Аркалыке.



Согласно данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по г. Костанай составляет 99%, в сельской местности – 90,3%.