Возврат активов: Центр оказания специальных соцуслуг построят в области Абай

По поручению главы государства правительство РК продолжает работу по реализации социально важных проектов за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Правительством выделено 2,6 млрд тенге на строительство медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей, который позволит повысить охват граждан качественной медицинской помощью.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 59,4 млрд тенге на строительство 13 социально значимых объектов. В их числе школы – в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, Манадыр и Каражал в области Ұлытау, музыкальная – в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске.

Кроме того, за счет средств субъектов, попадающими под действие Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.

Работа продолжается.