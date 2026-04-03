Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Эта профессия – одна из самых романтичных

фото автора

Работа геолога в эпоху повсеместной цифровизации заметно трансформировалась – появились, например, новые методы разведки. Впрочем, девиз геологов – Mente et malleo! («Умом и молотком») – и по сей день призывает искать подземные сокровища старым проверенным способом.

– Сегодня разведка идет гораз­до быстрее благодаря внедрению новых технологий, удобству их использования, – говорит начальник Жезказганского геологоразведочного отдела ТОО «Казахмыс Барлау» Марат Айтов. – Оперативная обработка данных позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ. И это помогает провести полевой сезон более продуктивно.

Так, раньше геологу приходилось брать с собой карты, самому вычислять координаты. А сейчас достаточно GPS-навигатора. Специалисту нужно заранее внести координаты – и чудо техники приведет его точно «по адресу».

– Но тут есть нюанс. Дороги может смыть паводком, а техника этого не покажет. Что делают профессионалы? Используют давно проверенный метод – разговор по душам с местными жителями. Кому, как не им, лучше всех знать об округе? Есть даже шутка такая: «Проезжают геологи мимо одной и той же деревни уже третий раз. Достают карту. Тем временем бабушки на скамейке: «О, карту достали, значит, сейчас дорогу спросят!» – улыбаясь, рассказывает Марат Айтов.

Начальник Жезказганского геологоразведочного отдела родился в селе Георгиевка (ныне Калбатау) Жарминского района Восточно-Казахстанской области. Детство провел в небольшом городке под названием Чарск.

– Ходил на борьбу, обучался игре на домбре и пианино, – делится собеседник. – Участвовал в конкурсах по предмету «Информатика и вычислительная техника», занимал призовые места. А еще, как и все дети того времени, любил играть в футбол, лапту, «Зарницу».

После 9-го класса решил получать профессию программиста. А программированию как раз обучали в Семипалатинском геологоразведочном колледже.

– При поступлении один из членов приемной комиссии посоветовал выбрать геологию. Он так рассказывал об этой профессии, что я изменил свое решение, – продолжает Марат Серикович. – В семье до меня гео­логов не было. А когда начались занятия, увидел, сколько ребят приехало из регионов учиться в нашем колледже! И это лишь укрепило мой выбор.

Профессиональная карьера Марата Айтова началась в 2008 году, сразу по окончании колледжа. Он уехал в Актобе в небольшую геологоразведочную компанию и приступил к работе в должности полевого геолога.

Вот уже пятый год Марат Айтов работает в «Казахмыс Барлау», под его началом – 12 полевых геологов и 12 пробоотборщиков.

– Профессия наша скорее интересная, чем трудная, – признается специалист со стажем. – Часто сталкиваешься с чем-то новым, и это обогащает твой опыт. Трудности, конечно, бывают, но они исчезают в тот момент, когда ты в долгом маршруте вдруг нашел красивый минерал или увидел самородное золото. Поверьте, это впечатляет!

Буровые работы идут круглый год, а лучшее время для геологоразведки – лето. Только в летний сезон, к примеру, можно пройти определенный маршрут, да и геофизические работы практически невозможны зимой и в паводковый период.

– Когда я работал в Алматы в компании «Изденис», мы вели буровые работы в Южном Казахстане, – вспоминает Марат Айтов. – Я тогда был полевым геологом и занимался документацией керна. Керн – это горная порода, которую извлекают буровики из скважин в виде столбиков. Помню, тогда я заметил масляные пятна на керне. По­думал, что по нему прошелся водитель, а это категорически запрещено. «Видимо, пролил моторное масло», – возмутился я. Вызвал ведущего геолога и того самого водителя. Принялись его отчитывать, а он ни в какую: это не я – и точка!

Так откуда же взяться моторному маслу на керне? Ведь его достали с глубины 40 метров? Сначала этому не придали особого значения, но позже на кернах обнаружили еще пятна. И вдруг ведущий геолог воскликнул: «Мы нашли нефть!» Кто мог подумать, что мы наткнемся на следы нефти в Южном Казахстане? Позже мы отправили пробы керна с пятнами в Атырау на анализ, где получили подтверждение, – говорит Марат Айтов.

Впрочем, не только «черное золото» и металлическую руду ищут в степи полевые геологи. Как пояснил специалист, во время маршрутов начинается самое интересное.

– Маршрут – это такой вид работы, когда геолог изучает местность, отбирает пробы на самых отдаленных от населенных пунктов участках. Он берет с собой молоток, мешочки для проб и выдвигается вперед за открытиями, – рассказывает Марат Айтов. – Когда я работал на юге Казахстана, главный геолог водил нас в маршруты и показывал окаменелости древних организмов, которым уже сотни миллионов лет. Они отлично сохранились в своем первозданном виде. Как оказалось, это был древний риф с богатой флорой и фауной.

Часто встречают геологи и наскальные рисунки. К примеру, один из коллег Марата Сериковича все время брал с собой металлоискатель. И в местах возможных древних стоянок не раз находил золотые украшения, которые позже сдавал в музей.

Встречают геологи и «следы» своих предшественников, которые уже провели колоссальную работу. На их отчеты они опираются по сей день.

– По камням (в высыпках) мы можем сделать предположительные выводы о той или иной степени оруденения или принадлежности данной скалы к руде. Вообще, скала – это выход горной породы на поверхность. И это серьезно облегчает нашу задачу, поскольку это один из маркеров при ведении поиска на обширных участках, – подчеркивает Марат Айтов. – Основную часть территории Казахстана покрывают степь и скалы. Увидеть что-то – редкость, а это один из самых главных признаков при поисках. Мы можем просто отбить кусок и взять образец, пробу. Согласитесь, это гораздо проще, чем пробурить дорогостоящую глубокую скважину.

В завершение разговора Марат Серикович посоветовал молодежи не бояться работать в разных условиях. Геология – это профессия, которая требует и компетент­ности, и опыта. Поскольку, даже зная о недрах все, геолог должен уметь правильно интерпретировать свои находки.

#геология #профессия #День геолога #Казахмыс Барлау #Марат Айтов

