Впереди еще большая совместная работа – Смаилов о сотрудничестве с Shell

Актуальные вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

В рамках встречи обсуждены вопросы текущей разработки месторождений Кашаган и Карачаганак, строительства новых газоперерабатывающих заводов, соблюдения норм экологического законодательства РК и ряд других.

Премьер-министр отметил, что правительство высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и привержено укреплению долгосрочного сотрудничества.

«Shell является нашим стратегическим партнером в нефтегазовом секторе. Многое сделано, и впереди предстоит еще большая совместная работа», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований РК должны быть главными приоритетами в работе компании.

В свою очередь Зои Юнович подтвердила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном.

«Мы хотели бы оставаться надежным партнером Республики Казахстан. Наше сотрудничество ранее было плодотворным и успешным. Нам предстоит усердно работать над тем, чтобы наше партнерство крепло в будущем. Мы готовы увеличивать инвестиции в Казахстан в наиболее краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу», – сказала она.

По итогам встречи обозначена готовность продолжать конструктивный диалог по всем актуальным вопросам взаимодействия.