Впервые арендодателя осудили за нарушение при сдаче жилья в Шымкенте

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего квартирант погиб от отравления угарным газом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечён арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья, сообщает Kazpravda.kz 

По данным городской прокуратуры, гражданка «А» без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности сдала квартиру в аренду. В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор «Б» погиб от отравления угарным газом.

«18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал её виновной по статье 306 УК РК «Нарушение требований безопасности при ведении работ» и назначил наказание — 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Этот случай стал важным прецедентом: если сдаёшь жильё и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечёт тяжкие последствия и уголовную ответственность», — предупредили в надзорном органе.

Там же напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.

#суд #безопасность #жилье #арендодатель

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